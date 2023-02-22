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«Нюрнберг»: в Самарской области стартует широкий прокат фильма

22 февраля 2023 12:56
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«Нюрнберг»: в Самарской области стартует широкий прокат фильма

2 марта в широкий всероссийский прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг». Сложная и резонансная картина, безусловно, заслуживает внимания и будет интересна широкому кругу зрителей. Многогранный психологический контекст и исторические параллели фильма определили нетривиальный для российского кинопроката поступательный путь картины к массовому зрителю. В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений посмотрел трейлер «Нюрнберга». Первыми зрителями картины стали участники спецоперации на передовой, а в феврале спецпоказы «Нюнберга» прошли в разных регионах страны, в том числе в Самаре в кинотеатре «Художественный».

Полное погружение в историю, точность в деталях и декорациях – картина детально восстанавливает самый важный судебный процесс XX века над руководителями Третьего Рейха. В основе фильма – книга Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса» – художественная версия исторических событий, часть из которых рассекречена недавно.

Фильм «Нюрнберг» снят при поддержке Минкультуры РФ, Российского исторического общества, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Фонда Александра Печерского. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин перед премьерой отметил: «Именно из материалов Нюрнбергского трибунала человечество, мир, узнали об истинных масштабах преступления нацистской Германии. К сожалению, это действие прививки против коричневой чумы по истечении времени ослабевает, и сегодня мы видим, что тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе Соединенными Штатами Америки не только ставят под сомнение решение Нюрнбергского трибунала, но совершают агрессию против нашей страны, подрядив под это в том числе и марионеточный, неонацистский режим Киева. И в этой связи такие фильмы, как «Нюрнберг», сегодня особенно актуальны».

Картина Николая Лебедева хороша не только динамичным сюжетом и точно воссозданной атмосферой. Она пронизана историческими параллелями. Сегодня в Донбассе тщательно собираются свидетельства военных преступлений неонацистов, чтобы в будущем у каждого из них случился свой Нюрнберг.

Со 2 марта в Самарской области фильм «Нюрнберг» можно посмотреть в ЦРК «Художественный имени Т.А. Ивановой» (г. Самара, ул.Куйбышева, д.105), а также в муниципальных кинотеатрах: «ККЗ Юбилейный» м.р.Безенчукский, «Дружба» п.г.т.Алексеевка, «Родина» м.р.Исаклинский, «МИР» г.о.Октябрьск, «ДК им.Горького» г.о.Чапаевск, «ДК Горизонт» г.о.Сызрань, «Клявлинский» м.р.Клявлинский, «МКДЦ Хворостянка» м.р.Хворостянский, «Шигонский» м.р.Шигонский, «КиноМир» ГДК г.о.Кинель, «Центральный» г.о.Кинель, «Пестравский» м.р.Пестравский и др.

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