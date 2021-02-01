Новокуйбышевский театр-студия "Грань" впервые выступит в Самаре

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30 и 31 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон» новокуйбышевского театра-студии «Грань». Для этого театра выступление в Самаре станет первым за полувековую историю.

Театр-студия «Грань» был основан в 1970 году, когда режиссёр Эльвира Дульщикова возглавила драматическую студию Дворца культуры. Под ее руководством коллектив прошел путь длиною в сорок лет. С 2011 года художественным руководителем театра стал ученик Эльвиры Дульщиковой, актер и режиссер Денис Бокурадзе. С его приходом изначально любительская студия стала полностью профессиональным театром.

Театр-студия «Грань» активно участвует в театральных проектах и фестивалях. В 2017 году «Корабль дураков», а в 2018 — «Король Лир» стали лауреатами «Золотой маски» в номинации «Работа художника по костюмам» (Елена Соловьёва).

Спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца стал премьерой юбилейного 50-го сезона и был представлен в октябре 2020 года.

«Сказка в трех действиях», так обозначил жанр своей пьесы Евгений Шварц. В театре-студии «Грань» жанру дали другое определение – «Печальная история, в которой улыбаются». «Хотя пьеса написана Шварцем в 1943 году, в ней всё пропитано сегодняшним днем. Много перекличек. А главный вопрос, который мы ставим в спектакле, – что такое свобода? И что это значит – свободный человек? Возможно, финал спектакля многих удивит, ведь никогда не угадаешь, в ком из нас начнет просыпаться Дракон», — говорит Денис Бокурадзе.

Автор фото Леонид Яньшин.

