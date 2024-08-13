«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства

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16 августа в библиотеке состоится открытие Всероссийского биеннале

ультранового искусства «Homo Urban»! Проект во многом стал идейным продолжением нашей недавней выставки «Весь город. XXL» с участием многих самарских мастеров стрит-арта и граффити.



«Homo Urban» обещает быть еще более масштабным проектом — ведь уличных художников много не только в Самаре, но и во всей России! На выставке можно будет увидеть творчество участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и многих других больших и малых городов страны.



Хотите увидеть торжество ярких красок города? Тогда ждем вас на открытии биеннале «Homo Urban»!



16 августа в 18:00, галерея «Новое пространство» (1 этаж).



Вход свободный!

Проспект Ленина, 14а

12+