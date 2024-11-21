Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары

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27 ноября 2024 года в 14:00 новая арт-галерея Самары приглашает школьников, студентов и их родителей на лекцию «Русский Ван Гог: легенды, правда и художественная борьба». Лекция позволит узнать, как великие произведения голландского мастера повлияли на русскую живопись конца XIX – начала XX века и как творчество «Русских Ван Гогов» отражает не только их индивидуальную трагедию, но и общие культурные и исторические процессы.

Организаторы выставки уверены, что подобные мероприятия играют важную роль в знакомстве подрастающего поколения с искусством. «Мы хотим показать, что искусство не имеет границ и временных рамок. Лекция «Русский Ван Гог» призвана раскрыть взаимосвязь между творческими поисками мастеров разных эпох и культур. Мы верим, что изучение таких параллелей помогает расширить кругозор и глубже понять как мировое, так и отечественное искусство»», — отмечает руководитель выставки VEKARTA, Анна Павельева.

Мероприятие пройдет в рамках выставки репродукций картин Ван Гога, которая с начала ноября представлена для посетителей по адресу: ул. Ленинская 116. Вход на мероприятие свободный при условии предварительной записи на сайте.

С 9 ноября по 10 декабря 2024 года галерея проводит конкурс рисунков пейзажей и архитектуры города, вдохновленных техникой Винсента Ван Гога, в социальных сетях. Победители смогут выиграть планшет HONOR Pad X8а, картину и 2 билета на выставку!

Все подробности на сайте выставки: https://vystavki-samara.ru/ .

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