Я нашел ошибку
Главные новости:
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары

21 ноября 2024 13:23
101
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары

27 ноября 2024 года в 14:00 новая арт-галерея Самары приглашает школьников, студентов и их родителей на лекцию «Русский Ван Гог: легенды, правда и художественная борьба». Лекция позволит узнать, как великие произведения голландского мастера повлияли на русскую живопись конца XIX – начала XX века и как творчество «Русских Ван Гогов» отражает не только их индивидуальную трагедию, но и общие культурные и исторические процессы.

Организаторы выставки уверены, что подобные мероприятия играют важную роль в знакомстве подрастающего поколения с искусством. «Мы хотим показать, что искусство не имеет границ и временных рамок. Лекция «Русский Ван Гог» призвана раскрыть взаимосвязь между творческими поисками мастеров разных эпох и культур. Мы верим, что изучение таких параллелей помогает расширить кругозор и глубже понять как мировое, так и отечественное искусство»», — отмечает руководитель выставки VEKARTA, Анна Павельева.

Мероприятие пройдет в рамках выставки репродукций картин Ван Гога, которая с начала ноября представлена для посетителей по адресу: ул. Ленинская 116. Вход на мероприятие свободный при условии предварительной записи на сайте.

С 9 ноября по 10 декабря 2024 года галерея проводит конкурс рисунков пейзажей и архитектуры города, вдохновленных техникой Винсента Ван Гога, в социальных сетях. Победители смогут выиграть планшет HONOR Pad X8а, картину и 2 билета на выставку!

Все подробности на сайте выставки: https://vystavki-samara.ru/.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024, 09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
Не пропустите и приходите всей семьей! Общество
192
Почётная гостья библиотеки выступит с сольной программой «Песни для души», а также расскажет самарцам о своём творчестве, духовном пути и поездках в зону проведения специальной военной операции.
20 ноября 2024, 16:50
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Почётная гостья библиотеки выступит с сольной программой «Песни для души», а также расскажет самарцам о своём творчестве, духовном пути и поездках в зону... Общество
408
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
20 ноября 2024, 15:31
В Управлении Росгвардии СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана войск правопорядка
Завершилось мероприятие праздничным концертом. Общество
1153
В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
192
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
341
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
546
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
662
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
304
Весь список