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"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев

14 мая 2024 16:47
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"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев

18 МАЯ


 ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА В САДУ 3+
 15.00-19.00
 Единый билет на дневную программу в саду: 250 руб., дети до 3 лет – бесплатно, семейный билет (до 3 человек) – 500 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.
 — мастер-классы (при плохой погоде пройдут в помещении):

«Семейное чаепитие» (6+) - городецкая роспись деревянной заготовки
 «Уютный дом» (6+) - графика на бумаге линером и маркером в современной технике    дудлинг
 «Любимые лица» (6+) - портрет на холсте-магните линерами, маркерами и цветными карандашами
 «Герб моей семьи» (6+) - аппликация на картоне (цветная бумага, маркеры)
 «Закладка для любимой книги» (6+) - закладка из крафт-картона с росписью в современном стиле
 «Дом для моей семьи» (6+) - роспись акриловыми красками объемного деревянного домика

— «Гончарный круг» (6+) - создание вазочки на гончарном круге
 — игровая площадка со старинными играми: бильбоке, крокет, рыбалка, кольцеброс (при хорошей погоде) 3+
 — арт-зона «Рисуем Самару вместе!» (3+) - рисуем любимый город все вместе на большом баннере (при хорошей погоде)

— рисование на мольбертах (при плохой погоде пройдет в помещении) 3+
 — фотозоны (3+)
 — выставка детских рисунков и керамики «Семейные истории» (0+)
 — выставка-продажа керамических изделий гончарной мастерской г. Сызрань
 — 16.00-17.00 творческая лаборатория «Привет из Самары» (совместно с Музеем почты), при плохой погоде пройдет в помещении.
 
 Мастер-классы в саду проходят непрерывно с 15.00 до 19.00, участие в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. Участие в творческой лаборатории также без предварительной записи в порядке живой очереди.
 
 ПРОГРАММА В ОСОБНЯКЕ КЛОДТА 6+
 16.00-24.00
 Вход: бесплатно
 Выставки «Сохраняя память» и «Автопортрет: Зачем художники рисуют себя».
 Технические перерывы: 17.00-17.30 и 19.30-20.00
 
 ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 12+
 «Прогулка с Клодтом»
 16.00-17.00
 Познакомимся с И.А. Клодтом и его соседями, окружающими его дом зданиями, улицами. Маршрут от особняка Клодта через набережную до Струковского сада и обратно.
 По предварительной записи: 332-43-98
 Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб. Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (или любой документ кроме паспорта).
 Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.
 
 ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 12+
 «Алабины и Щербачевы»
 19.00-20.00
 Познакомимся с семьями Алабиных и Щербачевых, местами Самары, связанными с этими фамилиями, и деятельностью их представителей в нашем городе. Маршрут от особняка Клодта до площади Куйбышева через Иверский монастырь.
 По предварительной записи: 332-43-98
 Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб. Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).
 Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.
 
 ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В САДУ 12+
 (при плохой погоде пройдет в здании музея)
 20.00-23.00
 Единый билет на вечернюю программу: 300 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.
 20.00-21.00 Концерт группы «Волга-Фолк Бэнд» с программой «Родные просторы»
 21.00-21.40 Историческая танцевальная программа от «Студии салонных танцев им. С. Болдырева» (Самарский университет)
 21.45-22.45 Концерт группы «Fiesta» с программой «На одном языке. Объединяя музыкой времена и поколения» (виолончель, фортепиано, скрипка)
 
 АДРЕС МУЗЕЯ: ул. Куйбышева, 139
 

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