"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев

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18 МАЯ



ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА В САДУ 3+

15.00-19.00

Единый билет на дневную программу в саду: 250 руб., дети до 3 лет – бесплатно, семейный билет (до 3 человек) – 500 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.

— мастер-классы (при плохой погоде пройдут в помещении):

«Семейное чаепитие» (6+) - городецкая роспись деревянной заготовки

«Уютный дом» (6+) - графика на бумаге линером и маркером в современной технике дудлинг

«Любимые лица» (6+) - портрет на холсте-магните линерами, маркерами и цветными карандашами

«Герб моей семьи» (6+) - аппликация на картоне (цветная бумага, маркеры)

«Закладка для любимой книги» (6+) - закладка из крафт-картона с росписью в современном стиле

«Дом для моей семьи» (6+) - роспись акриловыми красками объемного деревянного домика

— «Гончарный круг» (6+) - создание вазочки на гончарном круге

— игровая площадка со старинными играми: бильбоке, крокет, рыбалка, кольцеброс (при хорошей погоде) 3+

— арт-зона «Рисуем Самару вместе!» (3+) - рисуем любимый город все вместе на большом баннере (при хорошей погоде)

— рисование на мольбертах (при плохой погоде пройдет в помещении) 3+

— фотозоны (3+)

— выставка детских рисунков и керамики «Семейные истории» (0+)

— выставка-продажа керамических изделий гончарной мастерской г. Сызрань

— 16.00-17.00 творческая лаборатория «Привет из Самары» (совместно с Музеем почты), при плохой погоде пройдет в помещении.



Мастер-классы в саду проходят непрерывно с 15.00 до 19.00, участие в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. Участие в творческой лаборатории также без предварительной записи в порядке живой очереди.



ПРОГРАММА В ОСОБНЯКЕ КЛОДТА 6+

16.00-24.00

Вход: бесплатно

Выставки «Сохраняя память» и «Автопортрет: Зачем художники рисуют себя».

Технические перерывы: 17.00-17.30 и 19.30-20.00



ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 12+

«Прогулка с Клодтом»

16.00-17.00

Познакомимся с И.А. Клодтом и его соседями, окружающими его дом зданиями, улицами. Маршрут от особняка Клодта через набережную до Струковского сада и обратно.

По предварительной записи: 332-43-98

Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб. Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (или любой документ кроме паспорта).

Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.



ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 12+

«Алабины и Щербачевы»

19.00-20.00

Познакомимся с семьями Алабиных и Щербачевых, местами Самары, связанными с этими фамилиями, и деятельностью их представителей в нашем городе. Маршрут от особняка Клодта до площади Куйбышева через Иверский монастырь.

По предварительной записи: 332-43-98

Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб. Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).

Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.



ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В САДУ 12+

(при плохой погоде пройдет в здании музея)

20.00-23.00

Единый билет на вечернюю программу: 300 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.

20.00-21.00 Концерт группы «Волга-Фолк Бэнд» с программой «Родные просторы»

21.00-21.40 Историческая танцевальная программа от «Студии салонных танцев им. С. Болдырева» (Самарский университет)

21.45-22.45 Концерт группы «Fiesta» с программой «На одном языке. Объединяя музыкой времена и поколения» (виолончель, фортепиано, скрипка)



АДРЕС МУЗЕЯ: ул. Куйбышева, 139

