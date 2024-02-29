Никита Михалков представил самарцам свой спектакль «12»

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В среду, 28 февраля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля Никиты Михалкова по мотивам фильма «12». Вместе с земляками зрителем постановки стал губернатор Дмитрий Азаров, который после спектакля поблагодарил легендарного артиста и всю творческую группу.

Автором пьесы, режиссером-постановщиком и исполнителем одной из ролей выступил Никита Михалков. Спектакль стал настоящим подарком для самарских ценителей искусства и многочисленных поклонников творчества народного артиста России. Постановка прошла в Самаре с аншлагом.

После спектакля Никита Михалков поблагодарил Самарскую область, руководство региона и лично губернатора Дмитрия Азарова за гостеприимство и помощь в организации постановки, а самарских зрителей - за теплый прием.

«Когда так тихо и понимаешь, что зал полон - очень сильное впечатление. Огромное вам спасибо за это. За вашу тишину и внимание к сцене. Спасибо вам огромное!» - сказал Никита Михалков.

Легендарный артист также показал осведомленность тем, какие события происходят в нашем регионе. В частности, поздравил жителей с завершением надвижки на мосту через Волгу в районе Климовки.

«Какие бы проблемы не стояли перед нами ни на сцене, ни в жизни, ни в стране - мы должны быть уверены. Мы знаем, что Победа будет за нами!» - резюмировал Никита Михалков.

Губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками был зрителем постановки, поблагодарил всю творческую труппу и лично Никиту Михалкова.

«Спасибо, что ваше искусство – это всегда диалог, разговор со зрителем. Спасибо за то, что этот разговор дает нам возможность задуматься, побыть наедине с самим собой, примерить на себя ту или иную жизненную ситуацию», - сказал глава региона.

Губернатор обратился к Никите Михалкову: «Вам спасибо за то, что Вы сдержали слово, данное Самаре осенью прошлого года, и Вы сегодня здесь. Спасибо, приезжайте еще!»

Напомним, в сентябре прошлого года в Самаре состоялся творческий вечер Никиты Михалкова. Тогда он рассказал, что на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым достигнута договоренность по организации показа на самарской земле спектакля «12».