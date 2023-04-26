Неделя всемирного наследия прошла в самарском в музее-галерее «Заварка»

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С 18 по 23 апреля в музее-галерее «Заварка» прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня памятников и исторических мест.

В День всемирного наследия 18 апреля гости послушали лекцию врио руководителя управления охраны объектов культурного наследия Самарской области Ивана Стафеева. Глава госоргана рассказал об объектах ЮНЕСКО и кандидатах на включение в список всемирного наследия от региона. Управление совместно с региональным отделением ИКОМОС еще в 2019 году предлагало включить в список два объекта – «Бункер Сталина» и комплекс Ново-Закамской оборонительной линии.

В тот же вечер в «Заварке» показали фильм, посвященный всемирному наследию ЮНЕСКО и самарским памятникам архитектуры. Пять героев рассказали в киноленте о важных для них объектах: филолог и краевед Михаил Перепелкин о музее-усадьбе Алексея Толстого, зампред областного правительства Александр Фетисов о ДК имени Кирова, режиссер Евгений Дробышев о модерновом театре «Фурор», в котором располагается возглавляемый им театр «Самарская площадь», директор Самарского художественного музея Алла Шахматова о «Доме с атлантами», а архитектор Дмитрий Храмов – о доме Маштакова и дизайн-проекте музея-галереи «Заварка».

20 апреля региональные отделения Союза журналистов и ВООПИиК провели круглый стол на тему сохранения деревянного наследия Самары. Ирина Лукьянова, Нина Казачкова, Иван Хафизов, Армен Арутюнов и Андрей Кочетков обсудили механизмы спасения исторических объектов.

Неделя всемирного наследия в «Заварке» совпала со Светлой седмицей. 21 апреля в главном зале галереи прошел пасхальный концерт. Камерный хор Solaris исполнил духовные произведения, посвященные главному православному празднику.

В выходные мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Алена Медведева провела занятия по изготовлению мозаики. Участники мастер-класса заполняли цветным стеклом формочки (молды), изготовленные в форме Церкви Преображения Господня. Уникальный памятник деревянного зодчества располагается на территории Кижского погоста – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В течение недели в «Заварке» также проходили экскурсии по выставке «Самарские наличники» и выступления экспертов. Две лекции о деревянных украсах разных уголков России прочитал создатель Виртуального музея наличников Иван Хафизов. По мнению эксперта, мало где в России сохранилось такое количество наличников, как в Самаре. Хафизов считает, что этот пласт регионального наследия может также претендовать на статус объекта всемирного наследия.