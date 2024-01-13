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Названы новые сроки открытия самарской Третьяковки

13 января 2024 12:34
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Названы новые сроки открытия самарской Третьяковки

Стало известно, как обстоят дела с превращением бывшего здания фабрики-кухни в самарский филиал Третьяковской галереи. Его должны были открыть еще в прошлом году, но сроки снова перенесли.

Новую информацию опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий доложил об итогах заседания оперштаба в федеральном Минкульте.


— Подключена система вентиляции. На завершающем этапе работы по системе отопления. Выполнены работы по монтажу обогрева здания. Смонтированы санузлы, монтируют лестницы и пожарный путепровод, — сообщил депутат

Основные работы планируют завершить до конца февраля 2024 года. Первую выставку в самарской Третьяковке обещают провести весной, пишет 63.ру.

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