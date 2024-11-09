Национальный фестиваль и премия Музыкальное сердце театра пройдет в Самаре и Тольятти с 15 по 25 ноября

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Фестиваль включает разнообразную зрительскую программу. Поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.



Также в эти даты представят спектакли спецпрограммы «Юные актеры» — показы музыкальных постановок с участием молодых талантливых артистов, уже работающих на профессиональной сцене. Победители в 19 конкурсных и 3 специальных номинациях будут определены членами Академии современного музыкального театра и объявлены 25 ноября на Церемонии вручения премии в Самаре.



«Фестиваль очень эмоциональный, яркий, потому что посвящен особому жанру музыкального театра. Пожалуй, такой фестиваль в регионе проходит впервые. Я с удовольствием хочу пригласить самарцев и гостей на фестивальные показы, которые пройдут в Тольятти на площадке театра «Колесо», в Самаре в театре драмы, в СамАрте, в театре оперы и балета.

Надеюсь, что постановки будет интересны нашей молодёжной аудитории - посетить фестивальные спектакли можно по Пушкинской карте», - рассказала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.



С программой фестиваля можно познакомиться на сайте.

Фото: минкульт СО