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Народный артист России, актер дубляжа, театра и кино  Борис Быстров умер на 80-м году жизни

19 августа 2024 15:16
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Тело артиста обнаружила его жена Ирина Быстрова в квартире в Москве.

Народный артист России, актер дубляжа, театра и кино Борис Быстров умер на 80-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает источник «Известий».

По его данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и место прощания с актером неизвестны.

Уточняется, что тело артиста обнаружила его жена Ирина Быстрова в квартире в Москве. На место происшествия прибыли сотрудники отдела Министерства внутренних дел (ОМВД) России. На данный момент проводится проверка.

Быстров стал известным благодаря озвучке ролей в таких кинокартинах, как «Звездные войны», «Интерстеллар», «Список Шиндлера». Кроме того, артист также озвучивал Гомэра Симпсона в одноименном мультсериале в его переводе на русский язык.

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