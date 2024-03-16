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Народная артистка РФ Наталья Селезнева госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Об этом 15 марта сообщила журналистам сама актриса, пишут "Известия".

«Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — приводит ее слова ТАСС.

Селезнева уточнила, что находится в больнице уже три дня и информации о выписке пока нет.

Наталья Селезнева — российская и советская актриса, в ее фильмографии порядка 70 проектов. Широкую известность получила после ролей в кинофильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка была награждена орденом Дружбы в 2006 году.

В декабре прошлого года актриса вернулась на сцену после долгого перерыва, приняв участие в спектакле «Новогодний кабачок».

Затем, в январе, помощница актрисы Галина сообщала, что Селезнева находится дома с легкой простудой.