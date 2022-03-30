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Народная артистка РФ Чулпан Хаматова уволилась из московского театра "Современник", в труппе которого состояла с 1998 года, сообщила в среду директор театра Татьяна Баранова, передает ТАСС.

"Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года", - привели в пресс-службе театра комментарий директора.

Ранее российская актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию.

При этом "Современник" и Театр наций сохранят в репертуаре некоторые спектакли, в которых она участвовала. Так, в "Современнике" Хаматова была задействована в постановках "Утровечер" и "Враги. История любви". У спектакля "Враги. История любви" есть второй состав, сообщил ТАСС художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков. Что касается постановки "Утровечер", по его словам, это был индивидуальный авторский проект, который осуществили режиссер-постановщик Владимир Варнава и Хаматова, у него замены не будет.

В Театре наций актрису заменили в постановках "Рассказы Шукшина" и "Мастер и Маргарита", спектакль "Горбачев" "пока заморожен", сказала ТАСС директор Театра наций и генеральный директор фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС