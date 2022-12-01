На языке метафор: в СОУНБ расскажут об особенностях русской культуры 

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7 декабря в 18:30 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки представят новый цикл лекций «Метафоры русской культуры в свете новоевропейской». Лекции организованы в рамках работы философской школы «Симпозион».

Спикер: Владислав Борисович Малышев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

На лекции будут рассмотрены ключевые особенности русской культуры на языке метафор.

Сегодня мы живем в эпоху перемен и трансформаций. Каким должно быть понимание основ русской культуры в этой непростой ситуации современности? Русская культура неповторима, самобытна, сформировавшись исторически, цивилизационно в пространстве между Востоком и Западом, но при этом являясь культурой самобытной. Существуют такие ее особенности, такие модальности, которые не всегда очевидны. Это особое понимание пространства и времени, особый тип мировоззрения, тип мышления. Несомненно, что понятийного инструментария недостаточно для изучения текстов отечественной культуры, религиозных, философских, а также литературных. Наиболее продуктивным, эвристически оправданным было бы описание реальности российской культуры в разных исторических проекциях на языке метафор. «Смотровой площадкой» для понимания русской культуры может стать западная культура в некоторых своих аспектах, ее ключевые метафоры, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Лекция 1.

7 декабря 2022, 18:30.

Лекция 1. Россия и Европа: время «живое» и «мертвое»

Метафизический циферблат западной культуры VS живое время русской культуры.

Методологические нюансы исследования «живого времени».

Механический ход часов VS импульсы живого времени.

Импульсы живого времени: в текстах русской поэзии, в символах, в мышлении.

Лекция 2.

14 декабря 2022, 18:30.

«Про древний хаос, про родимый»: космологические метафоры русской культуры

Обратимость времени в текстах русской поэзии.

Между Кроносом и Ураном: метафора «бездны».

Химеричность западного воображаемого и химеры русской культуры.

Метафора «творящей пустоты».

Формула изначальной тишины творения: могущество природных сил, творящая пустота, звон колокола, внутренняя свобода.

Лекция 3.

21 декабря, 18:30.

«Куда ж нам плыть?»: стихийные метафоры русской культуры «Среди миров, в мерцании светил»: метафора мерцания

Водная стихия.

Воздушная стихия.

Световые метафоры.

Пространственные метафоры: кочевое и оседлое.

Вход свободный. 12 +

Фото: пресс-служба СОУНБ