На языке метафор: в СОУНБ расскажут об особенностях русской культуры 

7 декабря в 18:30 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки представят новый цикл лекций «Метафоры русской культуры в свете новоевропейской». Лекции организованы в рамках работы философской школы «Симпозион».
Спикер: Владислав Борисович Малышев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.
На лекции будут рассмотрены ключевые особенности русской культуры на языке метафор.
Сегодня мы живем в эпоху перемен и трансформаций. Каким должно быть понимание основ русской культуры в этой непростой ситуации современности? Русская культура неповторима, самобытна, сформировавшись исторически, цивилизационно в пространстве между Востоком и Западом, но при этом являясь культурой самобытной. Существуют такие ее особенности, такие модальности, которые не всегда очевидны. Это особое понимание пространства и времени, особый тип мировоззрения, тип мышления. Несомненно, что понятийного инструментария недостаточно для изучения текстов отечественной культуры, религиозных, философских, а также литературных. Наиболее продуктивным, эвристически оправданным было бы описание реальности российской культуры в разных исторических проекциях на языке метафор. «Смотровой площадкой» для понимания русской культуры может стать западная культура в некоторых своих аспектах, ее ключевые метафоры, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Лекция 1.
7 декабря 2022, 18:30.
Лекция 1. Россия и Европа: время «живое» и «мертвое»
Метафизический циферблат западной культуры VS живое время русской культуры.
Методологические нюансы исследования «живого времени».
Механический ход часов VS импульсы живого времени.
Импульсы живого времени: в текстах русской поэзии, в символах, в мышлении.
Лекция 2.
14 декабря 2022, 18:30.
«Про древний хаос, про родимый»: космологические метафоры русской культуры
Обратимость времени в текстах русской поэзии.
Между Кроносом и Ураном: метафора «бездны».
Химеричность западного воображаемого и химеры русской культуры.
Метафора «творящей пустоты».
Формула изначальной тишины творения: могущество природных сил, творящая пустота, звон колокола, внутренняя свобода.
Лекция 3.
21 декабря, 18:30.
«Куда ж нам плыть?»: стихийные метафоры русской культуры «Среди миров, в мерцании светил»: метафора мерцания
Водная стихия.
Воздушная стихия.
Световые метафоры.
Пространственные метафоры: кочевое и оседлое.
Вход свободный. 12 +
Фото: пресс-служба СОУНБ