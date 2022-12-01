Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом сообщила его дочь Марьяна Спивак - звезда "Шифра" и "Эпидемии".
Актер Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет
Спикер: Владислав Малышев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук СамГТУ.
На языке метафор: в СОУНБ расскажут об особенностях русской культуры 
Отметив, что 15% граждан нуждаются в помощи таких специалистов.
Путин назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологических служб в России
В частности, обсудили меры по обеспечению безаварийной работы ЖКХ в отопительный период.
Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря.
Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре
Заподозрив у пациентки доброкачественную опухоль, специалисты решили удалить уплотнение.
В Подмосковье хирурги удалили из щеки женщины червя, который поселился там после укуса комара
Для формирования приверженности пациента к лечению проводится консультирование при назначении антиретровирусной терапии, направленное на профилактику тревожных состояний.
Психологи областного СПИД-центра помогают пациентам и их родственникам
«Черным лесорубам» грозит наказание за незаконную вырубку елей: штраф до пятисот тысяч рублей, и даже лишение свободы на срок до семи лет.
Операция «Ель»: «лесной дозор» усиливают контроль
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На языке метафор: в СОУНБ расскажут об особенностях русской культуры 

1 декабря 2022 21:04
87
Спикер: Владислав Малышев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук СамГТУ.

7 декабря в 18:30 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки представят новый цикл лекций «Метафоры русской культуры в свете новоевропейской». Лекции организованы в рамках работы философской школы «Симпозион».

Спикер: Владислав Борисович Малышев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

На лекции будут рассмотрены ключевые особенности русской культуры на языке метафор.

Сегодня мы живем в эпоху перемен и трансформаций. Каким должно быть понимание основ русской культуры в этой непростой ситуации современности? Русская культура неповторима, самобытна, сформировавшись исторически, цивилизационно в пространстве между Востоком и Западом, но при этом являясь культурой самобытной. Существуют такие ее особенности, такие модальности, которые не всегда очевидны. Это особое понимание пространства и времени, особый тип мировоззрения, тип мышления. Несомненно, что понятийного инструментария недостаточно для изучения текстов отечественной культуры, религиозных, философских, а также литературных. Наиболее продуктивным, эвристически оправданным было бы описание реальности российской культуры в разных исторических проекциях на языке метафор. «Смотровой площадкой» для понимания русской культуры может стать западная культура в некоторых своих аспектах, ее ключевые метафоры, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Лекция 1.

7 декабря 2022, 18:30.

Лекция 1. Россия и Европа: время «живое» и «мертвое»

Метафизический циферблат западной культуры VS живое время русской культуры.

Методологические нюансы исследования «живого времени».

Механический ход часов VS импульсы живого времени.

Импульсы живого времени: в текстах русской поэзии, в символах, в мышлении.

Лекция 2.

14 декабря 2022, 18:30.

«Про древний хаос, про родимый»: космологические метафоры русской культуры

Обратимость времени в текстах русской поэзии.

Между Кроносом и Ураном: метафора «бездны».

Химеричность западного воображаемого и химеры русской культуры.

Метафора «творящей пустоты».

Формула изначальной тишины творения: могущество природных сил, творящая пустота, звон колокола, внутренняя свобода.

Лекция 3.

21 декабря, 18:30.

«Куда ж нам плыть?»: стихийные метафоры русской культуры «Среди миров, в мерцании светил»: метафора мерцания

Водная стихия.

Воздушная стихия.

Световые метафоры.

Пространственные метафоры: кочевое и оседлое.

Вход свободный.  12 +

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
397
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
240
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
2685
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
408
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
650
Весь список