На сцене Самарской филармонии выступили звезды Мариинского театра

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Вечную историю о любви, ревности и свободе показали на сцене Самарской филармонии. Сейчас там во всю проходит международный фестиваль "Самарская осень - 2022". Один из вечеров посвятили знаменитой советской балерине, приме Большого театра Майе Плисецкой. Ее визитную карточку исполнили звезды балета из Санкт-Петербурга.

Знаменитая "Кармен-сюита" (12+). Трагическая судьба цыганки Кармен. Страстной, молодой, желающей жить и любить женщины, которая погибает от рук своего возлюбленного. Показать вечную историю в новых красках смогли звезды Мариинского театра. Они выступили на сцене Самарской филармонии на вечере-посвящении Майе Плисецкой.



Показ прошел в рамках международного фестиваля искусств "Самарская осень - 2022". Стартовал он в начале ноября. А завершится концертом московского "Минин-хора", пишет Сова.