На сцене самарского театра оперы и балета пройдет бенефисный показ оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана»

31 октября в 18:30 на сцене Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет бенефисный показ оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» к юбилею Ирины Янцевой, заслуженной артистки Российской Федерации, заслуженной артистки Самарской области.

В этот вечер все три главные сопрановые партии — Олимпии, Антонии и Джульетты, исполнит одна солистка – Ирина Янцева. Такой сценический эксперимент требует исключительного мастерства, вокальной гибкости и драматической глубины, что делает спектакль поистине уникальным событием театрального сезона.

Либретто «Сказок…» основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

Жак Оффенбах получил известность как «отец венской оперетты», но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера «Сказки Гофмана». Она осталась неоконченной, однако именно это свойство парадоксальным образом способствовало ее популярности.