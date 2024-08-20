На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»

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18 августа завершился II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге». В хакатоне в этом году приняли участие 99 человек, среди них были участники из Самары, Казани, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

Особенностью хакатона в этом году было то, что у каждого задания был конкретный заказчик и конкретная бизнес-задача. Команды соревновались по четырем трекам (направлениям):

-Самарская идентичность

- Ивент-дизайн

-Разработка креативного пространства

-Развитие бренда работодателя в Самаре.

В этом году хакатон прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области, а Агентство социокультурных технологий выступило соорганизатором мероприятия.

В треке «Самарская идентичность» заказчиком было Правительство Самарской области (Министерство культуры Самарской области). Команды должны были разработать концепцию, миссию и ключевые посылы бренда Самарской области, основанного на конкурентных преимуществах и культурной идентичности региона и сформулировать ключевые посылы бренда для разных целевых групп. Победила дизайн-команда самарского маркетингового агентства «Томат» с концепцией «Самара – город широкой души» и предложением смотреть на город, регион, людей и идентичность с точки зрения широты и масштаба.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области:

— Я рада видеть сегодня в зале всех тех, кто влюблен в Волгу, самарский край и конечно же в Самару и её замечательный модерн. Мы в финале творческого отбора услышали лучших! Думаю, что все кто участвовал в этом замечательном и креативном фестивале стали победителями, потому что вы влюблены в самарский край и хочу пожелать вам, чтобы вы работали над его развитием и процветанием. Надеюсь, что все время проведенное здесь, было очень интересным, ярким и познавательным.

В треке «Разработка креативного пространства» заказчиком был Центр труда и отдыха «Станкозавод». Перед участниками стояла задача предложить концепцию уникального смыслового пространства на территории Станкозавода, которое будет выполнять культурные, образовательные и социальные функции, формируя и поддерживая идентичность креативного кластера. Победила команда «Издалека навсегда» с концепцией независимого книжного пространства «Форма смыслов».

В треке «Ивент-дизайн» заказчиком было международное ивент-агентство «Мандариновая лиса». Участники в этом треке должны были предложить концепцию фестиваля креативных индустрий «Креатив на Волге» 2025 и спонсорские пакеты для интеграций. Победила сборная команда «Опора маркетинга», которая предложила рабочую идею городского фестиваля, проработанную для разных категорий гостей и спонсоров.

В треке «Развитие бренда работодателя в Самаре» заказчиком была компания «Авито», и участникам было нужно разработать стратегию коммуникаций на повышение узнаваемости и привлекательности бренда работодателя «Авито» и позиционирование компании как места для долгой и профессиональной карьеры. Победила сборная команда «Ясно понятно» с коммуникационной стратегией «У нас так можно», которая подчеркивает удобство и другие преимущества работы в «Авито» для разных категорий соискателей и включает в себя бюджет на продвижение бренда работодателя в Самаре.

Призовой фонд хакатона 200 000 рублей разделили 4 команды, победившие в каждом треке. Все участники получили мерч хакатона и полезные призы от спонсоров и партнеров: сертификаты на фитнес и заботу о себе от «Фитмост», книги от издательства «Бомбора», кардхолдеры и вдохновляющие карточки от «Авито», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО