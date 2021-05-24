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На портале Культура.РФ пройдет онлайн-трансляция экскурсии по выставке работ художников-бутафоров Самарского ТЮЗа

24 мая 2021 22:35
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Художники-бутафоры театра «СамАрт» представят авторские куклы и маски.

28 мая в 14.00 на портале Культура.РФ пройдет онлайн-трансляция экскурсии по выставке работ художников-бутафоров Самарского ТЮЗа.

В новом выставочном пространстве Самарского театра юного зрителя «СамАрт» художники-бутафоры Елена Федосеева-Примака, Наталья Дементьева и Татьяна Мельникова представляют авторские куклы и другие иллюстрации к спектаклям, картины, театральные маски из различных материалов.

Художницы оформили более десяти спектаклей Самарского ТЮЗа. На выставке в СамАрте Елена, Наталья и Татьяна экспонируют работы, которые были созданы не для постановок, но ассоциативно с ними связаны. Папье-маше, ладолл, текстиль, акрил и масло, песок, мулине, бамбук и даже крылья жуков бронзовок – бутафоры театра используют различные техники и материалы.

Прямую трансляцию экскурсии по выставке, которую проведут сами художники, можно будет посмотреть по ссылке.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: выставка СамАРТ художники-бутафоры

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