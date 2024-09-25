На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев

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26 сентября (четверг) в 18.30 пройдет пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

27 сентября (пятница) в 18.00 пройдет авторская экскурсия (6+) этнографа Ирины Масловой по выставке «Было/Не было» (12+).

Экскурсанты познакомятся с бытом и мифологией народов Самарской области через призму местных сказок и преданий: узнают, откуда взялись некоторые сказочные персонажи и какое отражение они нашли в культуре того или иного этноса.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

28 сентября (суббота) в Музее-галерее «Заварка» состоится несколько мероприятий.

В 11.00 начнется сказочный семейный квест (6+) по выставке «Было/Не было» (12+).

Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями выполнят интересные задания и разгадают загадки, обсудят сказки разных народов, нарисуют своего сказочного персонажа и найдут настоящую карту сокровищ.

Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на одного взрослого и одного ребенка).