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На концерте в Самаре впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья

15 марта 2025 19:18
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На концерте в Самаре впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья

17 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится концерт, в рамках которого
впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья - Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова и ведущий танцевальный коллектив Урала – Государственный академический ансамбль nанца «Урал».

Зрители будут иметь возможность соприкоснуться с самобытным подчерком ярких представителей направлений профессионального народного искусства.

В концертной программе прозвучат такие знаменитые и любимые зрителями композиции, как «Волга – русская душа», «Самарушка», «Морошка», «Красавица Волга», «Волжские дробушки» и другие.

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Теги: Мероприятия

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