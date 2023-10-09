На экспериментальной сцене Самарского драмтеатра состоится премьера спектакля «Это всё она»

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28 и 29 октября в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится премьера спектакля по пьесе Андрея Иванова «Это всё она» (16+).

Общее несчастье в семье не сблизило Татьяну и её сына-подростка Костю, а привело к состоянию «холодной войны». В отчаянной попытке достучаться до сына Татьяна решается на эксперимент, последствия которого трудно предугадать. И вот онлайн разворачивается опасная игра, драма фейков, трагедия аватаров, чей союз невозможен. Мать и сын возводят между собой стену. А на самом деле они проросли друг в друга.

Пьеса современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова «Это всё она» основана на реальных событиях. Подруга автора произведения рассказала ему о женщине, которая переписывалась с дочерью «ВКонтакте» от имени ровесницы, пытаясь создать доверительные отношения с девушкой в сложном подростковом возрасте.

Пьеса переведена на 11 языков мира, вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов «Евразия» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка», пережила более 15 постановок не только в России, но и в Европе.

Режиссёр спектакля – Александра Кохан, художник-постановщик – Игорь Каневский. Роли исполнят: Любовь Анциборова и Надежда Якимова – Мама; Михаил Гришухин и Михаил Мильденберг – Сын; Юлия Орлова и Анастасия Максимушкина – Тоффи.

16+