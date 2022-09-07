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Музыканты со всей России на самарской сцене поборются за 1 миллион рублей

7 сентября 2022 12:06
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Музыканты со всей России на самарской сцене поборются за 1 миллион рублей

В Самаре с 20 по 24 сентября 2022 года пройдет Юбилейный XX Международный конкурс «Виват, Баян!», на котором соберутся музыканты со всей России и ближнего зарубежья. В этом году мероприятия конкурса посвящены 125-летию русского баяна.

Самара по праву считается родиной баяна. 20 лет назад конкурс и фестиваль «Виват, Баян!» появился именно здесь благодаря его художественному руководителю, заслуженному артисту России Сергею Войтенко. Проект успешно существует и развивается при активной поддержке Правительства Самарской области, а также меценатов, спонсоров и неравнодушных к баяну людей, как к национальному достоянию. Учредители и организаторы конкурса: Правительство Самарской области, Министерство культуры Самарской области, АНО «Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья».

В этом году участников конкурса ждет 4 насыщенных конкурсных дня в 28 музыкальных категориях. Компетентное жюри – профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля выберут лучших мастеров исполнительского искусства в младших и старших возрастных группах.

Общий призовой фонд для обладателей первых премий этого года составляет рекордную сумму – 1 миллион рублей! Завоевавшие 2 и 3 места получат ценные призы.

Основные категории конкурса, в которых будут состязаться музыканты: «Классика» (солисты/ансамбли/оркестры), «Варьете» (солисты/ансамбли/оркестры), «Композиторы», «Гармонь», «Электронные инструменты», «Баян Микс», «Педагог и ученик», «Любительская».

24 сентября в 14:00 в Самарской государственной филармонии пройдет гала-концерт с участием Сергея Войтенко и группы «БАЯН MIX» с новым мультимедийным шоу. В программе прозвучат инструментальные хиты и новые песни Сергея Войтенко.

Место проведения прослушиваний: г.Самара, ул.Куйбышева, д.104, МКТК «Дирижабль».
Здесь же с 19:30 для ценителей музыки пройдут вечерние концерты.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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