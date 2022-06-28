Я нашел ошибку
Главные новости:
Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.
Турция выражает поддержку приглашению Финляндии и Швеции в НАТО
Медалистами стали представители России, Китая и Великобритании.
Музыканты из 33 стран стали участниками Международного конкурса Рахманинова
Вся поступившая информация рассматривается и направляется по подведомственности в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкоголя
Он будет присутствовать в новых играх текущего сезона, рассказал Александр Масляков - младший.
Телеведущий Александр Масляков вернулся на сцену КВН
Из здания были спасены три человека.
На востоке Москвы сгорели балконы на четырех этажах в 12-этажном жилом доме
Калачева также сообщила, что не понимает причины отказа родственников певца похоронить его в Москве.
Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания
Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера.
Сбер первым в России перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение
«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:1.
"Крылья" проиграли "Рубину" в первом контрольном матче казанского сбора
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музыканты из 33 стран стали участниками Международного конкурса Рахманинова

28 июня 2022 23:08
154
Медалистами стали представители России, Китая и Великобритании.

В Москве завершился Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, пишут "Известия". Медалистами стали представители России, Китая и Великобритании. Всего на конкурс поступило 529 заявок из 33 стран, среди которых Франция, Германия, Корея, Сингапур, Бразилия, Польша, Италия, Испания, Канада, Куба, Колумбия, Япония.

Обладателями первой премии среди пианистов стали 19-летний Иван Бессонов, победитель классического «Евровидения», и 21-летний студент Московской консерватории Александр Ключко. Они получили по золотой медали и разделили $30 тыс. призовых. Вторую премию среди пианистов получили Сюаньи Мао (Китай) и Арсений Тарасевич-Николаев (Россия). Музыкантам вручили серебряные медали и $20 тыс. Третья премия и бронза досталась конкурсантам из России Илье Папояну, Константину Хачикяну и Еве Геворгян. Также они разделили $10 тыс.

Лучшим композитором признали Юаньфана Яна из Великобритании. Вторую премию и серебро получили россияне Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский. Третью премию и бронзу — Алексей Сергунин и Андрей Поспелов.

Среди дирижеров обладателями золотой медали назвали Филиппа Селиванова и Гургена Петросяна. Вторая премия и серебро у Клемана Нонсьё (Франция) и Ивана Никифорчина (Россия). Третья премия и бронзовая медаль — Арсений Шупляков (Россия) и Хаожань Ли (Китай).

Жюри тоже было интернациональным. Представители более десятка стран оценивали конкурсантов.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
630
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
466
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
28 июня 2022  12:46
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
274
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
502
Во время встречи Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество.
27 июня 2022  15:58
Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии
532
Весь список