Музыканты из 33 стран стали участниками Международного конкурса Рахманинова

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В Москве завершился Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, пишут "Известия". Медалистами стали представители России, Китая и Великобритании. Всего на конкурс поступило 529 заявок из 33 стран, среди которых Франция, Германия, Корея, Сингапур, Бразилия, Польша, Италия, Испания, Канада, Куба, Колумбия, Япония.

Обладателями первой премии среди пианистов стали 19-летний Иван Бессонов, победитель классического «Евровидения», и 21-летний студент Московской консерватории Александр Ключко. Они получили по золотой медали и разделили $30 тыс. призовых. Вторую премию среди пианистов получили Сюаньи Мао (Китай) и Арсений Тарасевич-Николаев (Россия). Музыкантам вручили серебряные медали и $20 тыс. Третья премия и бронза досталась конкурсантам из России Илье Папояну, Константину Хачикяну и Еве Геворгян. Также они разделили $10 тыс.

Лучшим композитором признали Юаньфана Яна из Великобритании. Вторую премию и серебро получили россияне Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский. Третью премию и бронзу — Алексей Сергунин и Андрей Поспелов.

Среди дирижеров обладателями золотой медали назвали Филиппа Селиванова и Гургена Петросяна. Вторая премия и серебро у Клемана Нонсьё (Франция) и Ивана Никифорчина (Россия). Третья премия и бронзовая медаль — Арсений Шупляков (Россия) и Хаожань Ли (Китай).

Жюри тоже было интернациональным. Представители более десятка стран оценивали конкурсантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков