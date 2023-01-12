"Музыкальный центр Автоклуб" Волжского района удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества»

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Коллективу "Музыкальный центр Автоклуб" Волжского района присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Соответствующий приказ подписала Ольга Любимова, министр культуры Рф. «Заслуженный коллектив народного творчества» – ведомственная награда министерства, она присуждается ежегодно с 2014 года. Звание присваивают коллективам и объединениям за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов.

В 2022 году такого звания удостоились 46 самодеятельных коллективов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО