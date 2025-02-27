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Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи пройдет в Самаре

27 февраля 2025 09:35
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Музыкальная гостиная в гостях у кирхи пройдет в Самаре

В концерте принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии.

Концерт вокальной и камерной музыки «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи»

3 марта (понедельник) 18:30

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на вечер вокальной и камерной музыки «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи».

В концерте принимают участие:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии

  • Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Андрей Антонов, бас

  • Заслуженная артистка Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»  Татьяна Гайворонская, сопрано

  • Иван Волков, тенор

  • Лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Юлия Маркова, меццо-сопрано

 

Анна Карпова, орган

Анна Лазанчина, флейта

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Г.Перселла, А.Кальдара, А.Вивальди, В.А.Моцарта.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Теги: Мероприятия

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