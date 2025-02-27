Музыкальная гостиная в гостях у кирхи пройдет в Самаре

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В концерте принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии.

Концерт вокальной и камерной музыки «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи»

3 марта (понедельник) 18:30

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на вечер вокальной и камерной музыки «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи».

В концерте принимают участие:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и Самарской государственной филармонии

Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Андрей Антонов, бас

Заслуженная артистка Самарской области, лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» Татьяна Гайворонская , сопрано

Иван Волков , тенор

Лауреат губернской премии «Самарская театральная муза»

Юлия Маркова, меццо-сопрано

Анна Карпова, орган

Анна Лазанчина, флейта

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Г.Перселла, А.Кальдара, А.Вивальди, В.А.Моцарта.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)