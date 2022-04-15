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«Музыкальная гостиная» Самарского академического театра драмы приглашает в гости.
«Музыкальная гостиная» — новый совместный проект Самарского драмтеатра и СГИК
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«Музыкальная гостиная» — новый совместный проект Самарского драмтеатра и СГИК

15 апреля 2022 23:22
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«Музыкальная гостиная» Самарского академического театра драмы приглашает в гости.

«Музыкальная гостиная» — новый совместный проект Самарского академического театра драмы им. М. Горького и Самарского государственного института культуры.

В Зимнем саду перед началом спектакля гости театра смогли насладиться прекрасными звуками музыки. 7 апреля  «музыкальная гостиная»  начала свою работу. В этот вечер Виктория Куцына (сопрано) и Екатерина Нунгейзер (сопрано) исполнили арии из опер Дж. Пуччини и романсы А. Алябьева и П. Чайковского. В завершении программы прозвучала песня Анюты И. Дунаевского из кинофильма «Весёлые ребята». За роялем — Марианна Новикова. Для студентов института культуры это возможность поделиться своим творчеством с публикой театра. И зрители уже оценили новшество любимого театра.

«Неожиданно и приятно! После работы пришли на спектакль, а здесь такая атмосфера, живая музыка. Спасибо, радуете нас каждый раз и спектаклями и новыми интересными идеями!» — поделилась зрительница Самойлова Татьяна.

Планируется, что такие встречи у рояля будут проходить два раза в неделю. И каждый раз для гостей театра будет подготовлена специальная программа. В эту субботу, 16 апреля, гостей ждет литературно-музыкальная композиция  «Куда он ушёл» по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»в исполнении студентки  театрального факультета института культуры  Анна Куделевой, за роялем  студент музыкально-исполнительского факультета Павел Филь.

Директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Вячеслав Торчинский рассказывает: « Самарский академический театр драмы ищет новые формы работы со зрителем и возрождает старые. Музыкальные встречи в театре дадут возможность расширить творческий диапазон и станут знаком благодарности зрителям за их любовь к театральному искусству», передает пресс-служба минкультуры СО.

 

Фото:   пресс-служба минкультуры СО

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