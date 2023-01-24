Музею кошек в селе Кошки удалось собрать более 120 экспонатов за один только год работы.

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Вязанные, сшитые, нарисованные, вырезанные из дерева и даже выкованные из металла – каких только котиков нет на выставочных полках.



Собирать коллекцию помогает всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества для взрослых «Рыжий кот». С него и началась история такой необычной локации в Самарской области, сообщает Агро-Информ 63.



– Идея создать музей кошек, своего рода изюминку нашего района, витала в воздухе очень давно. В 2021 году мы решили поучаствовать в конкурсе губернских грантов, написали проект и выиграли 200 тысяч рублей. На эти деньги организовали сам конкурс, закупили стеллажи, – рассказывает Анастасия Арнольдова, директор Кошкинского историко-краеведческого музея. Именно в нем «Рыжий кот» занимает сейчас один из залов.



Первый раз в конкурсе участвовали лишь жители нашей губернии, а во второй раз его география значительно выросла. В Кошкинский район приехали творческие работы из шести регионов страны. Самый длинный путь проделала картина из Ханты-Мансийского автономного округа.



– Некоторые участники после конкурса просят вернуть их работы, но в этом году многие оставили своих котиков нашему молодому музею. Это радует, так наша коллекция растет, – говорит Анастасия.

Фото: Агро-Информ 63