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Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре

2 июля 2024 09:29
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Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре

Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей, которую ведет экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова. Тема этого месяца – «Сказочный июль» (6+). Каждую среду будут проходить мастер-классы, посвященные русским сказкам. Занятия будут дублироваться в воскресенье и дополнятся кинопоказом тематического фильма.
Первое занятие пройдет 3 июля (среда) в 16.00. На мастер-классе «Собираем драгоценный букет в технике бриколаж» дети сделают из подручных материалов уникальный «драгоценный» букет, который станет отличным элементом декора и украсит дом. Урок повторится 7 июля (воскресенье) в 11.00, а в 12.00 пройдет показ фильма «Каменный цветок» (12+) режиссера Александра Птушко.
Стоимость участия – 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVjbp

6 июля (суббота) в 18.00 пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. Участники найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxVm5i

Также в субботу, 6 июля, в 18.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт (0+) музыкального коллектива из Санкт-Петербурга Jolly Pancakers. Группа сыграет традиционный джаз на гитаре, трубе, тромбоне, а также редком сопрано-саксофоне и экзотических инструментах – bidon-bass и kazoo.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Теги: Мероприятия

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