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Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»
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Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»

20 сентября 2024 09:24
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Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»

2021, и 22 сентября (с пятницы по воскресенье включительно) в холле Музея Эльдара Рязанова будет работать стендовая выставка «Самарское знамя» (12+). Проект рассказывает о помощи Самарской губернии братской Болгарии в годы русско-турецкой войны (1877-1878).

Самарское знамя стало ярким воплощением дружбы двух народов: оно было создано и передано болгарским дружинам по инициативе Варвары Васильевны и Петра Владимировича Алабиных. С тех пор знамя является символом славянского единства и боевого духа русских и болгар, бок о бок сражавшихся против многовекового османского ига.

Вход свободный (бесплатно).


Вход свободный (бесплатно).

23 сентября (понедельник) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Благотворительные инициативы Петра Алабина» (12+). Ее прочитает заведующая «Заваркой», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева. На лекции гости узнают факты из личной жизни известного общественного деятеля и об «отголосках» его просветительских практик сегодня.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях «Заварки».

Теги: Мероприятия

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