Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»

20, 21, и 22 сентября (с пятницы по воскресенье включительно) в холле Музея Эльдара Рязанова будет работать стендовая выставка «Самарское знамя» (12+). Проект рассказывает о помощи Самарской губернии братской Болгарии в годы русско-турецкой войны (1877-1878).
Самарское знамя стало ярким воплощением дружбы двух народов: оно было создано и передано болгарским дружинам по инициативе Варвары Васильевны и Петра Владимировича Алабиных. С тех пор знамя является символом славянского единства и боевого духа русских и болгар, бок о бок сражавшихся против многовекового османского ига.
Вход свободный (бесплатно).
Вход свободный (бесплатно).
23 сентября (понедельник) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Благотворительные инициативы Петра Алабина» (12+). Ее прочитает заведующая «Заваркой», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева. На лекции гости узнают факты из личной жизни известного общественного деятеля и об «отголосках» его просветительских практик сегодня.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях «Заварки».