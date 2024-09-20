Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»

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20, 21, и 22 сентября (с пятницы по воскресенье включительно) в холле Музея Эльдара Рязанова будет работать стендовая выставка «Самарское знамя» (12+). Проект рассказывает о помощи Самарской губернии братской Болгарии в годы русско-турецкой войны (1877-1878).

Самарское знамя стало ярким воплощением дружбы двух народов: оно было создано и передано болгарским дружинам по инициативе Варвары Васильевны и Петра Владимировича Алабиных. С тех пор знамя является символом славянского единства и боевого духа русских и болгар, бок о бок сражавшихся против многовекового османского ига.

Вход свободный (бесплатно).



Вход свободный (бесплатно).