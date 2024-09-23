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Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы"

23 сентября 2024 13:59
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Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы"

В четверг 26 сентября Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы", посвященный юбилейному году А.С. Пушкина. 6+

Исполнители: заслуженная артистка РФ Галина Канунникова (мастер художественного слова)
лауреаты международных конкурсов Алёна Павлова (сопрано)
член Союза Театральных деятелей Наталья Зиньковская (фортепиано)

Прозвучат музыкальные произведения на стихи и отрывки из поэм А. С. Пушкина.

М. Глинка. Каватина Людмилы и Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"
Н. Римский-Корсаков. "Редеет облаков летучая гряда"
Ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок"
А. Власов "Фонтану Бахчисарайского дворца"
Н. Зубов "Скорбная лира"

Начало в 18.30
Билет: 400 / 300 (льготный)

Билет можно приобрести по ссылке: vk.cc/csIwvU

Иллюстрация Ивана Билибина к сказкам А. С. Пушкина.

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