В четверг 26 сентября Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы", посвященный юбилейному году А.С. Пушкина. 6+
Исполнители: заслуженная артистка РФ Галина Канунникова (мастер художественного слова)
лауреаты международных конкурсов Алёна Павлова (сопрано)
член Союза Театральных деятелей Наталья Зиньковская (фортепиано)
Прозвучат музыкальные произведения на стихи и отрывки из поэм А. С. Пушкина.
М. Глинка. Каватина Людмилы и Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"
Н. Римский-Корсаков. "Редеет облаков летучая гряда"
Ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок"
А. Власов "Фонтану Бахчисарайского дворца"
Н. Зубов "Скорбная лира"
Начало в 18.30
Билет: 400 / 300 (льготный)
Билет можно приобрести по ссылке: vk.cc/csIwvU
Иллюстрация Ивана Билибина к сказкам А. С. Пушкина.