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В четверг 26 сентября Музей модерна приглашает самарцев на концерт "Для вас души моей царицы", посвященный юбилейному году А.С. Пушкина. 6+



Исполнители: заслуженная артистка РФ Галина Канунникова (мастер художественного слова)

лауреаты международных конкурсов Алёна Павлова (сопрано)

член Союза Театральных деятелей Наталья Зиньковская (фортепиано)



Прозвучат музыкальные произведения на стихи и отрывки из поэм А. С. Пушкина.



М. Глинка. Каватина Людмилы и Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"

Н. Римский-Корсаков. "Редеет облаков летучая гряда"

Ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок"

А. Власов "Фонтану Бахчисарайского дворца"

Н. Зубов "Скорбная лира"



Начало в 18.30

Билет: 400 / 300 (льготный)



Билет можно приобрести по ссылке: vk.cc/csIwvU



Иллюстрация Ивана Билибина к сказкам А. С. Пушкина.