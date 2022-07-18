Музей имени Алабина приглашает самарцев на необычную выставку кукол

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Маленький мир Ирины Верхградской

Музей имени Алабина приглашает вас на необычную выставку кукол. Обещаем, эти работы не оставят вас равнодушными. Миниатюры рождают трогательные чувства, пробуждают воспоминания из детства и заставляют подумать о главном.

Приходите посмотреть на Маленький мир совершенно разных людей. Они живут своей миниатюрной, размеренной и деловитой жизнью. Все эти работы богаты деталями и надолго приковывают взгляд.

19 июля в 16:00 музей им. П.В. Алабина откроет выставку авторских кукол Ирины Верхградской. На выставке будут представлены миниатюры на самые разные темы - исторические костюмы, литературные и сказочные персонажи, узнаваемые образы известных людей. Отдельное место в творчестве художницы занимает тема “Дорогие мои старики”.

Ирина Верхградская – автор миниатюр: «Мне и сорока лет не было, когда я начала заниматься миниатюрой. Тогда и интернета не было, и никаких книг по изготовлению кукол, кроме выпусков для детей по шитью кукол из лоскутков. Я начинала с нуля, осваивала самостоятельно разные техники, пробовала, ошибалась…Меня как-то быстро заметили, стали приглашать с выставками. За эти 30 лет я провела примерно 25 персональных выставок в разных городах». (из воспоминаний автора https://vk.com/club10103817 )

В настоящий момент художницей создано более 1700 кукол, однако она по-прежнему отказывается продавать свои работы, поскольку воспринимает их как живых. Помимо миниатюр людей художница создает для них интерьеры: квартиры, части деревенского дома, пространства города .

Рудольф Голубев, сотрудник музея: “Мы попробовали поселить некоторые из кукол в специально созданные для них “панельные дома”, где посетители смогут подглядеть за их тихой жизнью через застекленные окошки. Здесь же будет воссоздана реконструкция комнаты типичной панельной квартиры недалекого прошлого, словно бы только что оставленной её жителями. Она будет представлена в натуральную величину с использованием музейной коллекции бытовых вещей”. По замыслу организаторов выставки, всё вместе это должно создать образ современного мира крупных городов. Здесь человек с его приватной жизнью словно бы уменьшается и теряется на фоне громадных объектов и большого количества бытовых вещей, окружающих его; вещей, заполнивших жизненное пространство вокруг нас.

Команда выставки.

Елена Тепленькая, Рудольф Голубев, Екатерина Орлова, Олег Ефимушкин, Александр Ганженко, Анатолий Баканов, Николай Чеботарев, Мария Елуферьева, Елизавета Сульдина, Владимир Скворцов.

Выставка откроется 19 июля и продлится до 16 октября.

Стоимость билета: в будние дни 200 руб., в выходные 300 руб.

Возрастные ограничения: +6.