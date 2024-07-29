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Музей Эльдара Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей, которую ведет экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова. Тема августа – «Старые игры о главном» (6+).

Каждую среду (31 июля, 7, 14 и 21 августа) в 16.00 в Сквере Эльдара Рязанова будут проходить старые дворовые игры (6+) для детей: «горячая картошка», «съедобное-несъедобное», «кто кем был», «кого назвали, тот и ловит» и так далее.

Вход на все встречи по средам свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

4 августа (воскресенье) в 11.00 в рамках интерактивной программы «Старые игры о главном» (6+) пройдет игра-бродилка «Сказочная тропа» (6+). В ходе занятия детей ждут подвижные игры, рисование и решение загадок.

Стоимость участия – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

3 августа (суббота) в 19.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт (0+) самарского коллектива Porter's. Группа исполнит произведения выдающихся джазовых и эстрадных композиторов и популярные мелодии классического джаза из фильмов 1930-40-х годов.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

Фото предоставлено пресс-службой мкэея Эльдара Рязанова