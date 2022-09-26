Музей Алабина приглашает на новую выставку

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11 октября 2022 года в 14.00 в Историческом Парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Суворовский стандарт». Фотодокументальная выставка посвящена Куйбышевскому суворовскому военному училищу. Целью выставки является привлечение внимания к судьбе бывшего здания КбСВУ, которое находится на ул. А. Толстого, д.33. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В конце XIX – начале XX вв. здесь распологалось реальное училище, во время Великой Отечественной войны - госпиталь, с 1944 по 1964 - КбСВУ, а после - Военно-медицинский институт.

В этом году исполняется 78 лет со дня основания Куйбышевского суворовского военного училища. В связи с этим, по инициативе Сергея Сергеевича Макарова, выпускника КбСВУ 1961 года и руководителя Ассоциации Выпускников Суворовских и Нахимовских военных училищ г. Самары сотрудники музея им. П.В. Алабина подготовили для выставки материалы из фондов музея.

Среди экспонатов выставки посетители увидят уникальные документы, фотографии о буднях курсантов 1940-1960-х гг. Снимки поступили в музей от самих выпускников КбСВУ в 2008-2009 гг. Особый интерес представляют фотографии здания самарского реального училища и его учеников начала XX века, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея