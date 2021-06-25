Молодые танцоры Самары сразятся за звание лучшего

119

27 июня с 17:00 до 19:00 на территории 4 очереди набережной реки Волга (стела «Ладья», амфитеатр) пройдет танцевальный баттл, приуроченный ко Дню молодежи.

Впервые в Самаре молодые танцоры смогут показать себя на открытой сцене перед жителями города. 60 танцоров сразятся друг с другом в направлении dancehall за главный приз. Участники будут разделены на два направления «начинающие» и «профессионалы». Музыкальное сопровождение вечера для танцоров и зрителей обеспечат DJ MYSHLYAEV TUT и МС Frog.

С 19:00 состоится открытый breakdance jam между всеми желающими танцорами, который превратится в дружественный брейк-данс баттл.

Одним из членов жюри баттла выступит Александр Степченко, директор школы танцев «GHETTO HIP-HOP SCHOOL», участник крупных танцевальных проектов («Минута Славы», «Танцы без правил», «Большие танцы»), чемпион России по брейк-дансу, серебряный призёр чемпионата Европы по хип-хоп шоу, участник коллективов «PIONER CREW» и «FLYOGRAPHERS».

Мероприятие приурочено к празднованию Дня молодежи в г.о. Самара. Организатором мероприятий выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодежи» совместно с «GHETTO HIP-HOP SCHOOL» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.