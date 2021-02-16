Молодые режиссеры из пяти городов России приехали в Самару, чтобы принять участие в проекте «РУПОР 63»

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На протяжении недели молодые режиссеры из пяти городов России готовили эскизы, которые представили художественному совету, сообщают в Медиацентре Самарского государственного института культуры. В ближайшее время эксперты определят трех финалистов. Лауреаты получат возможность поставить полноценный спектакль на основе своего эскиза на одной из самарских площадок.



Работы в жанрах: русский драматический тиндер, SITE SPECIFIC, иммерсивные, пластические, аудиоспектакли, видеоарт и даже детский web-сериал - восемь разных по жанру и исполнению эскизов представили участники первой Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры . «Рупор 63» - это работа проектной команды магистрантов-продюсеров СГИК.

В очный этап Резиденции прошли шесть режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Саратова и Самары.

В течении недели они готовили эскизы на площадке МКТ “Дирижабль”, а потом представили художественному совету. В числе экспертов: Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра-студии “Грань”, заслуженный работник культуры Самарской области, Ксения Аитова, эксперт конкурса “Золотая маска” и Александр Мальцев, и.о. заведующего кафедрой театральной режиссуры СГИК.

Три лауреата Резиденции получат грант на постановку спектакля на основе своего эскиза. Работу можно будет увидеть на одной из самарских площадок.



“Для нас это во многом "проба пера", эксперимент, но я надеюсь, что все получится, и в Институте культуры появится отдельное полноценное направление подготовки, которое так и будет называться “Продюсерское дело”, - комментирует Ольга Наумова, и.о. ректора СГИК.

“Продюсеров надо учить на практике. Это мое четкое убеждение. Все, что сегодня мы представляем зрителям - сделано творческими усилиями наших студентов”, - продолжает Яна Егорова, куратор проекта “РУПОР 63”.

“Ты приезжаешь в чужой город, знакомишься с актерами, которые будут принимать участие в твоей постановке и в этот момент случается магия. Ты понимаешь, что материал начинает выглядеть иначе и раскрывает новые смыслы. Это отличный эксперимент”, - Александра Кохан, участница Резиденции



РУПОР 63 - проект команды магистрантов-продюсеров СГИК, который стартовал осенью минувшего года.

Участие в Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры могут принимать студенты-режиссеры старших курсов и выпускники режиссерских факультетов.

По требованиям проекта участникам отводится пятнадцать минут на воплощение фантазии в любом формате: камерный, масштабный, классический или инновационный спектакль, передает пресс-служба СГИК.