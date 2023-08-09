Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр

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Российское общество «Знание» проводит конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен». Зарегистрировать театральный коллектив можно до 30 сентября 2023 года.

К участию в конкурсе приглашаются школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы с возрастом участников от 14 до 35 лет. Конкурсантам предлагается поставить спектакль по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен», показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку. Прием конкурсных работ будет открыт до 15 октября. Заявки будут рассмотрены экспертным советом конкурса, в который войдут известные деятели культуры и искусства. С 16 по 31 октября они составят рейтинг коллективов в каждом регионе России.



Театральные коллективы, ставшие лауреатами проекта, получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладателем Гран-при станет коллектив, занявший первое место в рейтинге – он выступит со своей постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.



«Благодаря конкурсу школьных и студенческих постановок ребята смогут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками просветительского спектакля. Это поможет им самим глубже прочувствовать смысл пьесы, а также рассказать о важных вещах своим сверстникам. Знание.Театр показывает, что просвещение может принимать самые разные формы, а участвовать в просветительской деятельности может каждый. Уверен, что скоро мы увидим много интересных постановок спектакля «Трудный экзамен» в исполнении молодежных коллективов со всех уголков страны», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



Зарегистрировать свою труппу и найти список сопроводительных документов можно на официальном сайте проекта Знание.Театр. Также там доступна видеозапись спектакля «Трудный экзамен», поставленного режиссером Юрием Квятковским, лауреатом премии «Золотая маска». Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Поставить пьесу на своих площадках конкурсантам помогут методические материалы, подготовленные Обществом «Знание»: видеоурок по созданию спектакля и методическое пособие с подробной информацией об этапах постановки, задачах режиссера, актера и представителей бэкстейдж-профессий.



Всероссийский просветительский проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». В июле-сентябре 2023 года Знание.Театр проводит просветительский марафон о русских писателях. В рамках марафона состоятся пять предпремьерных показов спектакля-призера Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по произведениям Ф.М. Достоевского. Кроме того, зрители смогут присоединиться к образовательной части, прослушать лекции о классиках и современных русских писателях через призму современной драматургии. Лекторами Российского общества «Знание» выступят видные деятели культуры и искусства России. Просмотр будет доступен в августе 2023 года на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе проекта во ВКонтакте.





Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»