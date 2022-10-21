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Минкультуры считает логичным исчезновение с афиш артистов, покинувших Россию

21 октября 2022 20:22
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Поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах госучреждений.

Покинувшие Россию в сложное время деятели культуры, публично выступившие против культуры страны, "абсолютно логично" покидают афиши государственных культурных учреждений, запрос на это идет от общества, заявили в пятницу в пресс-службе Минкультуры РФ, передает ТАСС.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. "Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать", - подчеркнули в министерстве.

Ранее писатель Борис Акунин написал в своем Telegram-канале, что его имя убрали с афиш сайта Российского академического молодежного театра, где идут четыре спектакля по его пьесам. 

 

Фото:    РИА Новости / Евгений Одиноков

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