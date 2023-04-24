Минкульт СО: какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе

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Анонс культурных событий 24 – 30 апреля.

24-26 апреля в Историческом парке «Россия - Моя история» пройдет Международная археологическая конференция «Искусство и погребальный обряд позднего каменного века». В конференции с докладами примут участие 78 ученых из 27 городов России, а также из Германии и Франции.

25 апреля в 10:00 в художественной школе им. Марка Шагала г. Тольятти стартует 3-дневный экспресс-курс по теории декоративно-прикладного творчества и народного искусства. 26 и 27 апреля семинары пройдут в Агентстве социокультурных технологий. В программе будут рассмотрены темы художественно-образных ассоциаций в декоративном искусстве, региональная идентичность в народном искусстве, а также влияние индустрии дизайна на декоративно-прикладное искусство.

25 апреля в 18:00 на сцене театра «СамАрт» - музыкальная комедия «Ханума». Две свахи– Ханума и Кабато – готовы насмерть драться, лишь бы князь Пантиашвили выбрал в жены именно их протеже. Только Ханума сможет сосватать немолодую и некрасивую невесту, но для этого ей придётся плести интриги и доказывать делами, что «лучшей свахи в мире нет».

25 апреля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета прозвучит опера Моцарта «Волшебная флейта» – одно из величайших творений, выражающее самые лучшие, самые чистые мысли. Произведение, совершающее триумфальное шествие по всему миру.

25 апреля в 19:00 в Самарской филармонии и 26 апреля в 19:00 в Тольяттинской филармонии с концертной программой «Мы из Липецка» выступит Государственный театр танца «Казаки России». В программу вошли совершенно новые, специально подготовленные для исполнения авторские композиции «Я ехала домой», «Степная история», «Сухопляс».

26 апреля в 11:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с изобретателем, доктором педагогических наук, профессором, патентным поверенным РФ Зиновием Федоровичем Мазуром - «Патентовед – профессия настоящего и будущего».

26 апреля в 11:00 Самарская областная детская библиотека на площадке сельского дома культуры с. Малячкино проведет литературный праздник в рамках областного проекта «Книжный караван: Передвижные выставки лучших книг для детей и подростков».

В 12:45 на площадке библиотеки состоится лекция-дискуссия «Приведи в порядок планету» для детей в возрасте от 11 до 12 лет. На встрече «Приведи в порядок планету» представители Группы компаний «Эковоз» расскажут участникам о проблемах экологии, что такое разумное потребление на наглядных примерах, и что каждый из них может сделать для сохранения Земли.

В 16:00 в Волжском социально-реабилитационном центре для несовершенно-летних «Тополек», пгт. Смышляевка Самарская областная детская библиотека проведет встречу проекта «Книжная полка», передав адресатам в дар книжный стеллаж, с оформленной книжной выставкой и qr-кодами со ссылками на онлайн-викторины. Переданные книги, будут храниться на этих стеллажах, и будут пополняться новыми книгами, которые приносят в дар читатели Самарской областной детской библиотеки.

26 апреля в 18:00 в Самарском театре кукол покажут спектакль «Серая шейка». Знакомую всем с детства трогательную историю Дмитрия Мамина-Сибиряка о попавшей в беду уточке, которая не смогла улететь вместе со всеми в теплые края, в нашем спектакле рассказывают два веселых охотника на привале.

26 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета – опера «Кармен». Это последняя опера композитора Жоржа Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров. Она считается кульминацией его творчества.

26 апреля в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию философской школы «Симпозион» — «О странной антропологии И.А. Бунина». Лектор - Карпенко Геннадий Юрьевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета. Вход – свободный.

27 апреля в 11:00 в Историческом парке «Россия – моя история» стартует Международная патриотическая акция «Диктант Победы». В 13:00 к акции присоединится Самарская областная детская библиотека и Самарская областная библиотека для молодежи. В этом году в него войдут вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса. Основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Вход свободный.

27 апреля в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча с сотрудником Национального парка «Самарская Лука» Татьяной Барановской. Участники узнают об отличиях заповедников от национальных парков, вспомнят редких животных и растения, которые занесены в Красную книгу Самарской области и поймут, почему так важно сохранять исчезающие виды.

27 апреля в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки художника-керамиста Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки». В его керамике нет мелких деталей, но эти странные человеческие фигуры - идущие, обнимающиеся, делающие свою работу - кажутся живыми, так же, как оживают на экранах персонажи мультфильмов.

27 апреля в 18:00 в Музее Модерна открывается выставка, посвященная А. Щербачеву «Строитель Самары». В выставку войдут предметы из фондов музея им. Алабина, личные вещи и хранящиеся в семье. Выставка продлится до 23 июля 2022 года.

27 апреля в 18:00 Самарская областная библиотека для молодежи приглашает всех ценителей подлинного винилового звука на «Виниловый вечер» одной Пластинки. Гости лампового события познакомятся с легендарным альбомом группы «Браво» - «Дорога в облака», изданным на цветном виниле с оригинальных мастер-лент.

27 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - оперетта «короля вальсов» Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Прекрасная, искрящаяся весельем музыка, остроумный текст и сюжет, складывающийся из череды забавных ситуаций, содержат непременную в жанре оперетты мораль. «Летучая мышь» – это вершина творчества Иоганна Штрауса. Остроумный сюжет оперетты строится по законам игры, обмана, веселого розыгрыша. Все прячутся под масками, каждый выдает себя за кого-нибудь другого: служанка за госпожу, поклонник за мужа, жена за любовницу своего мужа.

27 апреля в 18:30 в Концертном зале Самарской филармонии Камерный оркестр «Volga Philharmonic» выступит под управлением заслуженного артиста РФ, концертмейстера группы кларнетов ГАСО России Михаила Безносова (кларнет).

27 апреля в 19:00 в музее им.Алабина стартует лекция «Очарование японского меча» в рамках выставки «Разящая красота. Оружие Востока». О японском мече, который использовался в качестве оружия, но был возвышен до уровня прекрасного произведения искусства расскажет лектор Дмитрий Цапаев, мастер спорта России, заслуженный наставник боевых искусств, Член президиума Федерации Айкидо "Айкикай России".

28 апреля в 12.00 в ТК Гудок пройдет открытие интерактивной экспозиции «История отечественного джаза в Самаре» в рамках фестиваля, посвященного Международному дню джаза. На фестивале выступят джазовые коллективы и солисты нашего региона: квинтет Black Coffe, джаз-квартет «The Melody», джаз-квартет «Just Friends», этно-джаз проект «Дудук и Голос», джазовая певица Юлия Землянская.

Также на сцену выйдут два оркестра: самарский джазовый оркестр и джазовый оркестр тольяттинской филармонии.

28 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке состоится День аквариумных рыб. Посетителям расскажут об истории возникновения аквариумистики, первых «домашних» рыбках. На мероприятии также можно будет посмотреть показательное кормление рыб и поучаствовать в конкурсах и викторинах.

28 апреля в 16:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится экологический мастер-класс «Сто идей из ненужных вещей. Панно из джута». На мастер-классе ребята узнают, как важно разумное и осознанное потребление для экологии планеты и как можно «дать вторую жизнь» привычным уже не нужным материалам. Участники мастер-класса создадут поделку в форме весенних листев из джута и природных материалов.

28 апреля в 17:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки самарского художника Евгения Бабушкина «Время сновидений».

28 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие выставки произведений признанного мастера текстиля, Народного художника РФ и академика РАХ Натальи Мурадовой «Условный знак. Стежок». Вход – свободный.

28 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - классический романтический балет Адольфа Адана «Жизель». Реальный мир первой половины спектакля противопоставляется миру грез, показанному в финале. Главная идея балета – любовь, которая сильнее обиды, предательства и даже самой смерти.

28 апреля в 19:00 на сцене Тольяттинской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под управлением Антона Шабурова, солистка – Эльмира Корнишина (фортепиано).

29 апреля в 13:00 и 18:00 в Самарском академическом театре драмы премьера спектакля «Мюнхгаузен». В спектакле режиссер Наталья Слащёва объединила три возраста барона Мюнхгаузена и его супруги Марты. Зрители смогут наблюдать жизнь Мюнхгаузена в молодом возрасте, когда он только женился. Затем увидят барона, переживающего кризис средних лет и посмотрят на отношения великого выдумщика в старости.

30 апреля в 12:00 в музее Алабина состоится мастер-класс по созданию традиционного украшения «Монисто». В ходе мастер-класса будут рассмотрены детали народного костюма из фондов музея, мастер расскажет о техниках декорирования и местах их зарождения, а также научит применять на практике традиционные техники для изготовления аксессуаров. Каждый участник изготовит традиционное украшение – монисто.

30 апреля в 12:00 и 18:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета – балет «Чиполлино». Балет «Чиполлино» создан для детей, но танцуют в нем по-взрослому. Недаром он не теряет популярности вот уже пятое десятилетие.

30 апреля в 15:00 в музее Алабина состоится мастер-класс «Каргопольский конь». Продолжая знакомство с разновидностями глиняных игрушек, керамическая студия «РОД» расскажет о каргопольских игрушках, истории развития промысла, особенностях техники создания таких изделий и поможет слепить из глины коня.

30 апреля в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на вечер романса «Цветочная фантазия». В программе романсы Чайковского, Свиридова, Рахманинова, песни Рыбникова, Таривердиева, стихотворения А. Ахматовой, Р. Гамзатова, мелодекламации «Мастер и Маргарита» и «Маленький принц» и др.

В 17:00 в филармонии отметят Международный день джаза. Концертную программу представят солисты и Джаз-оркестр под управлением Валерия Мурзова. Прозвучат вокальные и инструментальные джазовые хиты – свинг, фанк и босанова. Особое внимание будет уделено джазовым произведениям отечественных композиторов.

Фото: департамент информационной политики СО