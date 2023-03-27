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Минкульт СО: анонс культурных событий недели в губернии

27 марта 2023 17:21
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Жителей Самарской области приглашают посетить различные культурные мероприятия.

Жителей Самарской области приглашают посетить различные культурные мероприятия.

27 марта в 14:00 в ресурсном центре поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) Самарской области состоится подведение итогов окружного общественного проекта фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», а также онлайн-трансляция.
28 марта в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует творческий мастер-класс «Рисуем сказку» для детей в возрасте от 7 до 14 лет. На интерактивном арт-часе гости познакомятся с литературными иллюстрациями известных художников и сами нарисуют героев любимых книг.
28 марта в 14:00, в Международный День театра, в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческая встреча с артистом Самарского театра юного зрителя СамАрт Земляковым Юрием Кузьмичом.
28 марта в 18:30 прозвучит совместная концертная программа Государственного академического Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова и Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко «Мы – Россия!» на сцене Самарского академического театра оперы и балета.
29 марта в 11:00 Самарская областная детская библиотека на площадке Центральной городской детской библиотеки впервые проведет межведомственную конференцию, приуроченную к Году педагога и наставника «Тьюторское сопровождение развития читательских компетенций школьников: объединение усилий школы и библиотеки». Конференция пройдет в гибридном формате - очно и онлайн.
29 марта в 12:00 в рамках Недели детской книги в день «ПРОчитателей» в Самарской областной детской библиотеке пройдет литературно-театральный час с участием театра-студии «Наше время». Гости увидят мини-спектакль по книге «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, затем режиссер театра проведет мастер-класс по актерскому мастерству – разыграют небольшую сценку.
29 марта в 18:00 в Самарском театре кукол покажут спектакль по стихам С.Я. Маршака «Разноцветная книга», который отправит в путешествие, где каждый вместе с музыкантом и его куклой Бумбурум при помощи волшебной шапки сможет обратиться в стрекозу на летней поляне, стать дельфином в синем море, пройти верблюдом по пескам пустыни.
29 марта в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередное занятие Школы мастерства, мастер-класс по реставрации книг. Специалисты сектора реставрации и консервации фондов покажут способ восстановления книги в мягком переплете, который можно повторить самостоятельно.
В 18:30 библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - «Фатум избранных». Лектор - Огнев Александр Николаевич.
29 марта в 18:00 Драматический театр им. А.Н.Толстого приглашает на концертную программу, посвященную открытию Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах имени композитора Евгения Дербенко «В ритме времени».
30 марта в 11:00 в Культурно-досуговом центре села Кинель-Черкассы пройдет литературный праздник для детей от 6 до 14 лет в рамках областного проекта Самарской областной детской библиотеки «Книжный караван: Передвижные выставки лучших книг для детей и подростков».
В 14:00 в здании Самарской областной детской библиотеки в рамках Недели детской книги для читателей и гостей библиотеки пройдет творческий мастер-класс «Какая книга спряталась?».
30 марта в 12.00 и 18.30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает юных зрителей на оперу «Сказка о царе Салтане». В нынешней постановке использованы самые современные технические средства: видеоконтент в формате 3D позволяет зрителям увидеть и «Полет шмеля», и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну Лебедь. Опера адаптирована для семейного просмотра.
30 марта в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию заместителя директора Российского государственного архива в г. Самаре О.Н. Солдатовой «Крым в истории России, история Крыма в документах Российского государственного архива в г. Самаре».
30 марта в 18:00 на площадке Самарской филармонии состоится торжественная церемония открытия фестиваля-конкурса народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко, посвященного Году педагога и наставника. В фестивале-конкурсе примут участие более 30 коллективов из 17 регионов России.
30 марта в 18:00 Самарская областная библиотека для молодежи приглашает на виниловый «Вечер одной пластинки» к 40-летию альбома Юрия Чернавского «Банановые острова».
30 марта в 20:00 в музее имени Алабина состоится перформативный концерт Синестезия 2.0, на котором объединено несколько видов искусств и органов чувств. Художник, который смог переосмыслить визуальный образ исполнит его на фортепиано, совместно с виолончелью и digital проекциями. Вся музыка, которая прозвучит во время синестезии, создана в реальном времени и является импровизацией на проекции в пространстве музея.
31 марта в Самарском хореографическом училище стартует интенсивный образовательный курс по пластической выразительности для обучающихся по программе "Искусство балета". Елизавета Евгеньевна Навиславская -педагог академии танца Б.Эйфмана, автор уникальной методики воспитания пластической выразительности у артистов балета, проведет серию занятий по пластической выразительности для обучающихся.
31 марта в Краеведческом музее г.Сызрань – День открытых дверей для бесплатного посещения экспозиций и выставок с детьми до 18 лет.
31 марта в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на музыкальную пятницу – концерт вокальной музыки «Весенние фантазии». Исполнители: Аглая Четверикова (вокал), Евгения Громова (скрипка), Мария Абросимова (фортепиано). Концерт пройдет в рамках проведения художественной выставки «Маски.Идол.Тотем».
31 марта в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится Гала-концерт фестиваля-конкурса народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко и торжественная церемония награждения участников.
31 марта в 18:30 в Самарском академическом театре драмы покажут спектакль-премьеру на большой сцене «Катапульта».
1 апреля в 12:00 в музее Алабина состоится очередное занятие программы «Ступеньки истории. Слава и подвиги», которое познакомит участников с темой военных подвигов наших земляков, расскажет о Самарском знамени, юнгах, врачах и представителях многих профессий, работавших во славу Родины. Участники составят макет монумента Славы.
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке стартует Международный день птиц. Сотрудники зоопарка расскажут о разнообразии птиц Самарской области. Ребятам узнают, как правильно сделать скворечник, чтобы птицы в него заселились.
В рамках праздника пройдет выставка скворечников, представленных на конкурс "Лучший скворечник - 2023". Победителей конкурса наградят грамотами и сувенирами.
Для маленьких гостей зоопарка проведут конкурсы и викторины о птицах.
1 апреля в 17:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на концерт «Весенние воды». Романсы Сергея Васильевича Рахманинова называют его душевной исповедью: каждый из них отличается невероятной искренностью, мелодичностью и любовью к поэзии. Всего композитор создал более восьмидесяти сочинений этого жанра.
1 апреля в 18:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт Константина Хачикяна и Симфонического оркестра под управлением Игоря Мокерова. Концерт продолжает Фестиваль к 150-летию С. В. Рахманинова и проходит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» Министерства культуры РФ.
2 апреля в Самарской филармонии состоится «Концертный вернисаж», посвященный старту продаж абонементов нового концертного сезона. На протяжении всего дня гостей ждут концерты-подарки артистов и коллективов, подробнее на странице филармонии.
2 апреля в 12:00 и 18:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу «История Кая и Герды». Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, – ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. В опере «История Кая и Герды» по сказке «Снежная королева» любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности.
2 апреля в 12:00 в рамках Недели детской книги Самарской областной детской библиотеки пройдет открытие интерактивной выставки книжных иллюстраций «Крылатые буквы». Концепция выставки заключается в том, что иллюстраторы представляют свою работу на какую-то известную фразу из детской литературы, которая наиболее им близка. Выставка объединила 12 иллюстраторов из разных городов России и Грузии.
2 апреля в 12:00 в музее имени Алабина состоится мастер-класс по пасхальной глиняной игрушке «Мальчик с куличом». В 13:00 стартует занятие «День геолога», где ребята нарисуют открытки с изображением минералов, изучат свойства акварели, необычные эффекты и способы работы краской, а также посетят экскурсию по теме геологии.
2 апреля в 14:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт для детей «В стране чудес». Юные слушатели узнают, как звучит джазовый оркестр, познакомятся с его инструментами и услышат знакомую и любимую музыку в новых интерпретациях. Исполнители: солисты и Джаз-оркестр Тольяттинской государственной филармонии, дирижер – Валерий Мурзов.
2 апреля в 15:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет мастер-класс по ремонту книг «Как помочь книге?» для детей в возрасте от 9 до 14 лет, родителей.
2 апреля в 15:00 в музее имени Алабина состоится экскурсия «Влюбляем в музей». Её проведет лавный хранитель музея Ратнер Анна Иосифовна.
Также в 15:00 в музее стартует мастер-класс по текстильной игрушке «Птичка». На мастер-классе посетители узнают, как раньше делали ткань, с какого возраста девочки учились рукоделиям и начинали собирать приданое, какие игрушки делали из остатков ткани и на каких куклах тренировались шить одежду.

 

Фото:   пресс-служба Самарской филармонии

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