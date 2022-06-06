Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
 Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее.
В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения
В столице Башкирии выступили свыше 200 спортсменов из 48 российских регионов.
На Спартакиаде учащихся России по вольной борьбе представители СО завоевали две серебряные медали
Спортсменка из Самарской области Арина Голубцова завоевала золотую медель.
В Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек 
В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо.
Самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером Всероссийского конкурса
12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели 
При движении в дождливую погоду ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
Госавтоинспекция СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за дождя
Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов.
Самарчанка Екатерина Снигирь стала победителем второго сезона конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минкульт СО: анонс культурных событий недели 

6 июня 2022 14:54
108
12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.

6 июня в 12:00 Центральная детская библиотека, г. Кинеля приглашает детей от 6 до 8 лет на творческую встречу с писателем и художником-иллюстратором Ольгой Фадеевой (г. Санкт-Петербург). Писательница пообщается с детьми, расскажет новые истории о своих знаменитых Котофеях, почитает фрагменты из книг, ответит на вопросы читателей.

6 июня в 14:00 в Самарском зоопарке стартует День окружающей среды. Гости зоопарка примут участие в конкурсах и викторинах, посвященных животному и растительному миру, узнают больше о профессии эколога, рассмотрят самые масштабные экологические проблемы, которые угрожают нашей планете, и узнают как их можно предотвратить.

6 июня в Самарской областной детской библиотеке пройдет творческая встреча для детей от 9 до 12 лет с Юлией Ивановой - детским писателем, психологом и преподавателем курса «я - автор». В рамках встречи Областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства» юные читатели смогут задать писателю свои вопросы и получить автограф.

6 июня в 18:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета начнется гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища (колледжа) в 3-х отделениях.

6 июня в 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на концерт «Танцы в четыре руки». На сцене выступят солисты Самарской филармонии Павел Назаров (фортепиано) и Роман Ерицев (фортепиано).

7 июня в 11:00 в рамках Областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства» Самарская областная детская библиотека приглашает на творческую встречу с писателем Викторией Ледерман (г. Самара). По книге Виктории Ледерман «Календарь ма(й)я» был снят художественный фильм. Ребята смогут задать свои вопросы, пообщаться с писателем в неформальной обстановке, сфотографироваться и получить автограф.

7 июня в 11:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится церемония закрытия Двенадцатой музыкальной детской академии стран СНГ под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета. В программе награждение победителей и концерт участников академии.

7 июня в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на бесплатную трансляцию сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок». Сказку исполнят Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер – Дмитрий Крюков и солисты – Анастасия Белукова, Руслан Розыев, Леонид Бомштейн, Максим Сажин.

7 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы им.М.Горького спектакль «Тартюф» – та самая интерпретация классики, о которой многие мечтают: с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актёрскими работами.


7 июня в 19:00 в Самарском театре кукол юным зрителям покажут музыкальное действо по сказке Б.Шергина «Волшебное Кольцо». В сказке соединились тонкий юмор, искрящаяся поэзия живого языка и необыкновенная, подкупающая простота русского народа

8 июня в 10:00 детей в возрасте от 9 до 10 лет приглашают в Самарскую областную детскую библиотеку на творческую встречу с писателем Кристиной Стрельниковой, автором стихов и прозы для детей и подростков (г. Санкт-Петербург).

8,9 и 10 июня в 11:00 в ТЮЗе «СамАрт» состоится спектакль Свет-Луна. Хрестоматийная сказка до краев заполняется уморительно смешными ситуациями. Искрометный юмор, любимые артисты подарят целый час смеха зрителям – маленьким и взрослым.

9 июня в 13:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на мероприятие «Петр и его творения». В рамках встречи в день 350-летия Петра I состоится
открытие художественной выставки, лекторий «Пётр и его творения» и художественный мастер-класс, на котором участники создадут портрет Петра I.

9 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется
выставка художника-авангардиста, автора четырех эстетических теорий Владимира Терехина к 50-летию творческой деятельности «Один на тропе»

9 июня в 18:30 в Летнем театре Струковского сада музыку П.И.Чайковского исполнят заслуженная артистка РФ Елена Ревич (скрипка), Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением дирижера Филиппо Десси

9 июня в 19:00 в Тольяттинской филармонии прозвучат хиты Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Scorpions и других легендарных рок-групп в исполнении симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Василия Кормишина

9 июня в 19:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает отметить День России в рамках летнего библиотечного проекта «Молодёжный проспект». До 21 часа будут работать тематические лектории, пройдут мастер-классы на свежем воздухе.

10 июня в 10:00 и 11:30 в ДК «Октябрь» пос. Мехзавод Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит вокально-хореографическую постановку «Царевна – лягушка».

10 июня с 10:00 Самарская областная детская библиотека представит программу мероприятий, приуроченную ко Дню России «Я живу в России!». В программе - познавательная игра «Всё о России», творческий час «Россия – Родина наша», литературный круиз по сказкам народов России «Давайте дружить сказками», игротека «От гжели до хохломы», «Летнее книгопутешествие» - литературно-игровая площадка библиотеки в рамках благотворительного праздника для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

10 июня в 19:00 в Тольяттинской филармонии прозвучат хиты Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Scorpions и других легендарных рок-групп в исполнении симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Василия Кормишина

11 июня в Самаре впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ». В 14:00 на стадионе «Солидарность Арена» для зрителей выступят The Hatters, Slava Marlow, IOWA и Сергей Бобунец.

11 июня в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на кинолекторий «Свежий взгляд». В этот раз к просмотру предлагается нашумевший фильм южнокорейского режиссера По Чжун Хо «Паразиты».

11 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича романтический балет в 3 действиях «Корсар». Это красочный балет на приключенческую тему: экзотический сюжет разворачивается как пёстрый, многоцветный восточный ковёр, поражая обилием драматических ситуаций.

12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.

12 июня на территории историко-музейного комплекса с.Ширяево будет открыта выставка работ мастера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Сергея Плеханова и студии художественной резьбы по дереву «Золотые Узоры». В программе - выступление ширяевского гусляра Виктора Читаева, тематические экскурсии, мини-ярмарки и мастер-классы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
132
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
194
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
813
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
664
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
556
Весь список