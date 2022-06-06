Минкульт СО: анонс культурных событий недели 

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6 июня в 12:00 Центральная детская библиотека, г. Кинеля приглашает детей от 6 до 8 лет на творческую встречу с писателем и художником-иллюстратором Ольгой Фадеевой (г. Санкт-Петербург). Писательница пообщается с детьми, расскажет новые истории о своих знаменитых Котофеях, почитает фрагменты из книг, ответит на вопросы читателей.



6 июня в 14:00 в Самарском зоопарке стартует День окружающей среды. Гости зоопарка примут участие в конкурсах и викторинах, посвященных животному и растительному миру, узнают больше о профессии эколога, рассмотрят самые масштабные экологические проблемы, которые угрожают нашей планете, и узнают как их можно предотвратить.



6 июня в Самарской областной детской библиотеке пройдет творческая встреча для детей от 9 до 12 лет с Юлией Ивановой - детским писателем, психологом и преподавателем курса «я - автор». В рамках встречи Областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства» юные читатели смогут задать писателю свои вопросы и получить автограф.



6 июня в 18:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета начнется гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища (колледжа) в 3-х отделениях.



6 июня в 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на концерт «Танцы в четыре руки». На сцене выступят солисты Самарской филармонии Павел Назаров (фортепиано) и Роман Ерицев (фортепиано).



7 июня в 11:00 в рамках Областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства» Самарская областная детская библиотека приглашает на творческую встречу с писателем Викторией Ледерман (г. Самара). По книге Виктории Ледерман «Календарь ма(й)я» был снят художественный фильм. Ребята смогут задать свои вопросы, пообщаться с писателем в неформальной обстановке, сфотографироваться и получить автограф.



7 июня в 11:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится церемония закрытия Двенадцатой музыкальной детской академии стран СНГ под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета. В программе награждение победителей и концерт участников академии.



7 июня в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на бесплатную трансляцию сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок». Сказку исполнят Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер – Дмитрий Крюков и солисты – Анастасия Белукова, Руслан Розыев, Леонид Бомштейн, Максим Сажин.



7 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы им.М.Горького спектакль «Тартюф» – та самая интерпретация классики, о которой многие мечтают: с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актёрскими работами.





7 июня в 19:00 в Самарском театре кукол юным зрителям покажут музыкальное действо по сказке Б.Шергина «Волшебное Кольцо». В сказке соединились тонкий юмор, искрящаяся поэзия живого языка и необыкновенная, подкупающая простота русского народа



8 июня в 10:00 детей в возрасте от 9 до 10 лет приглашают в Самарскую областную детскую библиотеку на творческую встречу с писателем Кристиной Стрельниковой, автором стихов и прозы для детей и подростков (г. Санкт-Петербург).



8,9 и 10 июня в 11:00 в ТЮЗе «СамАрт» состоится спектакль Свет-Луна. Хрестоматийная сказка до краев заполняется уморительно смешными ситуациями. Искрометный юмор, любимые артисты подарят целый час смеха зрителям – маленьким и взрослым.



9 июня в 13:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на мероприятие «Петр и его творения». В рамках встречи в день 350-летия Петра I состоится

открытие художественной выставки, лекторий «Пётр и его творения» и художественный мастер-класс, на котором участники создадут портрет Петра I.



9 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется

выставка художника-авангардиста, автора четырех эстетических теорий Владимира Терехина к 50-летию творческой деятельности «Один на тропе»



9 июня в 18:30 в Летнем театре Струковского сада музыку П.И.Чайковского исполнят заслуженная артистка РФ Елена Ревич (скрипка), Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением дирижера Филиппо Десси



9 июня в 19:00 в Тольяттинской филармонии прозвучат хиты Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Scorpions и других легендарных рок-групп в исполнении симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Василия Кормишина



9 июня в 19:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает отметить День России в рамках летнего библиотечного проекта «Молодёжный проспект». До 21 часа будут работать тематические лектории, пройдут мастер-классы на свежем воздухе.



10 июня в 10:00 и 11:30 в ДК «Октябрь» пос. Мехзавод Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит вокально-хореографическую постановку «Царевна – лягушка».



10 июня с 10:00 Самарская областная детская библиотека представит программу мероприятий, приуроченную ко Дню России «Я живу в России!». В программе - познавательная игра «Всё о России», творческий час «Россия – Родина наша», литературный круиз по сказкам народов России «Давайте дружить сказками», игротека «От гжели до хохломы», «Летнее книгопутешествие» - литературно-игровая площадка библиотеки в рамках благотворительного праздника для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



10 июня в 19:00 в Тольяттинской филармонии прозвучат хиты Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Scorpions и других легендарных рок-групп в исполнении симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Василия Кормишина



11 июня в Самаре впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ». В 14:00 на стадионе «Солидарность Арена» для зрителей выступят The Hatters, Slava Marlow, IOWA и Сергей Бобунец.



11 июня в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на кинолекторий «Свежий взгляд». В этот раз к просмотру предлагается нашумевший фильм южнокорейского режиссера По Чжун Хо «Паразиты».



11 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича романтический балет в 3 действиях «Корсар». Это красочный балет на приключенческую тему: экзотический сюжет разворачивается как пёстрый, многоцветный восточный ковёр, поражая обилием драматических ситуаций.



12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.



12 июня на территории историко-музейного комплекса с.Ширяево будет открыта выставка работ мастера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Сергея Плеханова и студии художественной резьбы по дереву «Золотые Узоры». В программе - выступление ширяевского гусляра Виктора Читаева, тематические экскурсии, мини-ярмарки и мастер-классы.