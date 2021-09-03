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Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
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Минкульт РФ: миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня

3 сентября 2021 23:12
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Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Миллион молодых людей за 3 дня оформили "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.

"Пушкинскую карту, по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Билеты на мероприятия по "Пушкинской карте" приобретаются через портал "Культура.рф", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы подключенных билетных операторов.

"Пушкинская карта" - это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Блинов

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