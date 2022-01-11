Михаил Мишустин поздравил Константина Хабенского с 50-летием

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени А. Чехова Константина Хабенского с 50-летием, отметив уникальное дарование народного артиста России, пишет ТАСС.

"Вы - актер уникального дарования, яркий, харизматичный. Многие годы на сцене и в кинематографе вы ведете уникальный диалог со зрителями, покоряете их сердца глубиной и эмоциональностью", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной во вторник на сайте правительства.

Мишустин выразил убежденность, что Хабенский, возглавляя МХТ имени Чехова, воплотит смелые идеи и замыслы, порадует поклонников яркими постановками и премьерами. Председатель правительства пожелал юбиляру успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

Хабенский широко известен в качестве киноактера. В общей сложности он исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах, среди них - "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Адмирал", "Географ глобус пропил", "Ирония судьбы. Продолжение", "Селфи", "Убойная сила" и другие. В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив драматический фильм "Собибор".

В 2021 году Хабенский стал художественным руководителем Московского Художественного театра им. А. П. Чехова.

Кроме того, Хабенский известен благотворительной деятельностью. В 2008 г. он стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 г. артист содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде. Хабенский удостоен государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года.

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