Михаил Мишустин поздравил Марину Неелову с 75-летием

189

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР Марину Неёлову с 75-летием, передает ТАСС.

"Вы - гениальная актриса, таланту которой подвластны любые роли. Образы, созданные вами в кинематографе и на театральной сцене, - это всегда актерское чудо, полет фантазии и вдохновения, душевная щедрость. Своих героинь вы наделяете особым обаянием, элегантностью, тонкой иронией, искренними эмоциями и чувствами", - говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам премьер-министра, актриса умеет быть сильной, преданной, хрупкой, всегда очень разной, но неизменно убедительной. Он также подчеркнул, что Неёлова не перестает восхищать, удивлять, радовать зрителей каждой своей творческой работой. Мишустин пожелал артистке вдохновения, удачи, благополучия и ярких премьер.

Об актрисе

Марина Неёлова родилась 8 января 1947 году в Ленинграде. В 1969 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств), после чего была принята в штат киностудии "Ленфильм".

В 1971 году переехала в Москву, работала в Театре имени Моссовета. В 1974 году перешла в Московский театр "Современник", где служит и в настоящее время. Исполняла на его сцене различные роли в спектаклях: "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина, "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова, "Двенадцатая ночь" по комедии Уильяма Шекспира, "Вишневый сад" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Ревизор" и "Шинель" по произведениям Николая Гоголя, "Анфиса" по пьесе Леонида Андреева, "Сладкоголосая птица юности" по мотивам произведения Теннесси Уильямса, "Осенняя соната" по сценарию Ингмара Бергмана, "Крутой маршрут" по произведению Евгении Гинзбург, "Дама" по пьесе Тадеуша Ружевича. В текущем театральном сезоне также играет в постановках "Собрание сочинений" по произведению Евгения Гришковца и "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита".

Славу актрисы приумножил кинематограф. Среди самых известных фильмов с участием Нееловой - "Монолог", "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон", "Дамы приглашают кавалеров", "Враги", "Ты у меня одна", "Тюремный роман", "Ревизор", "Сибирский цирюльник", "Азазель".

Марина Неёлова - народная артистка РСФСР. Лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Награждена орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" lll и IV степеней.