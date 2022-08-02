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Гостей фестиваля ждут творческие встречи, где выступят более 40 писателей, литературных критиков и издателей. Среди них — Олег Рой, Шамиль Идиатуллин, Вадим Панов, Роман Злотников, а также популярные самарские писатели.
Межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» пройдёт в Самаре
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Межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» пройдёт в Самаре

2 августа 2022 19:01
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Гостей фестиваля ждут творческие встречи, где выступят более 40 писателей, литературных критиков и издателей. Среди них — Олег Рой, Шамиль Идиатуллин, Вадим Панов, Роман Злотников, а также популярные самарские писатели.

Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, Спортивный клуб Федерального космического агентства РОСКОСМОС, проект «Настоящий писатель» и итальянский ресторан «Перчини» приглашают жителей Самарской губернии на межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ОТКРЫТЫЙ КОСМОС», который пройдёт 10 и 11 сентября 2022 года.

Уже третий год подряд в губернии проводится масштабный книжный фестиваль, который объединяет читателей и писателей, библиотекарей и издателей, литературоведов и книготорговцев и становится площадкой для всеобъемлющего диалога. В 2022 году темой фестиваля выбран космос, многие века будораживший воображение человечества.

Местом встречи с литераторами будут разные площадки Самарской областной универсальной научной библиотеки, самарские книжные магазины и библиотеки.

10 и 11 сентября в рамках фестиваля вас ждут:

— Встречи с космонавтами, писателями-фантастами и поэтами;

— Живая музыка;

— Лаборатория конкурсов фантастики;

— Выставка футуристических архитектурных и дизайнерских проектов;

— Показ космической моды;

— Круглые столы с участием представителей «Роскосмоса» и самарских предприятий космического кластера;

— Мастер-классы по управлению космическим кораблем, астрономии и робототехнике;

— Показ эксклюзивных документальных фильмов о космосе;

А также квизы, викторины, более 30 активностей для детей и подростков, распаковка настольных игр и сотни новых книг.

Главной площадкой фестиваля станет книжная ярмарка, на которой можно будет приобрести новинки по ценам производителей от лучших издателей и книжных корпораций страны.

Гостей фестиваля ждут творческие встречи, где выступят более 40 писателей, литературных критиков и издателей. Среди них — Олег Рой, Шамиль Идиатуллин, Вадим Панов, Роман Злотников, а также популярные самарские писатели. Любителей поэзии ждет встреча с главным редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым, а также поэтессами Анной Ревякиной и Анной Долгаревой. В рамках фестиваля своих авторов представит «Русское литературное общество», издательства «Эксмо», «Росмэн», «Детская и юношеская книга», «КомпасГид» и другие.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш:

«Я рада, что проводить такие масштабные книжные фестивали в Самарской области стало традицией. В этом году он называется: «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». Эта тема десятки лет будоражит воображение землян, она гораздо больше, чем предмет исследования ученых и инженеров. Еще древние мыслители, начиная с Гераклита, понятием «космос» обозначали мироустройство в целом, космос всегда представлялся альтернативой хаосу. Это и прекрасная романтическая мечта, и предмет для создания мифов, и источник вдохновения для писателей, философов, художников и режиссеров.

И вот удивительная, интеллектуальная тема, напрямую связанная с книгами различных жанров, стилей и направлений, объединит на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки писателей, космонавтов, ученых и читателей, книгоиздателей и всех тех, кого вдохновляет тема космоса в творчестве.

Я надеюсь, что этот праздник не только заинтересует тысячи самарцам, но и станет точкой роста для многих талантливых людей».

Директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова:

«Время читать: открытый космос» — это новый формат книжного события, соединяющий традицию и новаторство. Космическая тематика фестиваля в этом году не случайна. Для нашего региона тема космоса является особенно близкой, поэтому сочетание традиционных форматов привлечения внимания к книге о новейших космических технологиях позволит сделать это событие запоминающимся: издатели получат возможность показать все самое яркое, интересное, новое, что есть в современном российском книгоиздании, известные писатели и космонавты смогут поучаствовать в самых разных мероприятиях — от лекций и автограф-сессий до дискуссий и концертов, а читатели станут первооткрывателями новых литературных пространств на основе синтеза науки и искусств.

Подробную программу, которая может меняться по мере подготовки к событию, смотрите на сайте фестиваля, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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