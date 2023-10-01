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Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» принимает заявки

1 октября 2023 12:08
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Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» принимает заявки

Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» принимает заявки на участие в конкурсной программе от авторов короткометражных фильмов
Заявки принимаются до 24 ноября.

Номинации в двух возрастных категориях 12-17 и 18-35 лет:
«Лучший игровой короткометражный фильм», 
«Лучший документальный короткометражный фильм», 
«Лучшая актёрская работа», 
«Лучшая операторская работа», 
«Герой нашего времени». 

Внеконкурсная программа «Мы вместе!» примет российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями, и/или созданные при непосредственном их участии. 

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдёт 24 декабря 2023 года в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России. В рамках Эха кинофестиваля с 25 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов-участников. 

Приём онлайн-заявок. 

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