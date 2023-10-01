Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» принимает заявки на участие в конкурсной программе от авторов короткометражных фильмов
Заявки принимаются до 24 ноября.
Номинации в двух возрастных категориях 12-17 и 18-35 лет:
«Лучший игровой короткометражный фильм»,
«Лучший документальный короткометражный фильм»,
«Лучшая актёрская работа»,
«Лучшая операторская работа»,
«Герой нашего времени».
Внеконкурсная программа «Мы вместе!» примет российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями, и/или созданные при непосредственном их участии.
Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдёт 24 декабря 2023 года в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России. В рамках Эха кинофестиваля с 25 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов-участников.