Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта

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Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» проходит в столице региона с 2003 года. Традиционно он стартует в начале марта. В 2023 году фестиваль будет проходить в 11-й раз. Идейным вдохновителем и художественным руководителем фестиваля является народный артист России, Даниил Крамер — признанный мэтр отечественного джаза, любимый исполнитель многочисленной аудитории.

Концерты «Jazz-весна в Самаре – 2023» пройдут 1, 2, 3 марта в Самарской филармонии и подарят публике незабываемые встречи.

1 марта — Открытие «JAZZ-весны». На сцене выступит Государственный Камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Худрук и главный дирижер – народный артист РФ Борис Фрумкин. Солистка – Карина Кожевникова – звезда российской джазовой сцены. Прекрасное владение вокальной техникой «скэт», проникновение в суть джаза сделали ее желанной гостьей на лучших площадках России.

Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема попал в российскую книгу рекордов Гиннеса как самый «долгоиграющий» биг-бенд. Скоро ему исполнится 90 лет! Оркестр объездил более 500 городов мира, дал десятки тысяч концертов. Сотни тысяч зрителей посетили концерты, миллионы слушали их по радио, смотрели по ТВ. С коллективом выступали музыканты, входящие в джазовую элиту: И.Бутман, В.Ободзинский, М.Кристалинская, А.Пугачева, И.Понаровская… Сегодня в оркестре играют молодые музыканты – надежда отечественного джаза.

2 марта 2-й концерт «JAZZ-весны» — «Новоорлеанские встречи». На сцене выступит Джаз-бэнд Федора Кувайцева (С.-Петербург). Санкт-Петербург всегда славился замечательными коллективами. Джаз-бэнд Ф.Кувайцева, сохраняя традиции Петербургской школы джаза напомнит, каким он был в 20-е годы прошлого века: мелодии в стиле диксиленд, регтаймы и чарльстоны, свинг, босса-нова и латиноамериканские ритмы, джазовые стандарты и собственные опусы… Джаз-бэнд Ф.Кувайцева выступает на лучших площадках Петербурга, в том числе в знаменитой Джазовой филармонии (худрук Д.Голощекин) в Москве, а также в Бельгии, Франции, Германии. Каждый концерт бэнда — настоящий праздник!

3 марта состоится закрытие «JAZZ-весны в Самаре-2023». На сцене с программой «JAZZ’N’ROLL» выступит российский король рок-н-ролла Денис Мажуков (вокал, фортепиано), король джаза — народный артист РФ Даниил Крамер (фортепиано), а также джазовое трио, которые представят экстравагантную программу — смесь буги-вуги, рок-н-ролла, блюза и джаза.

Денис Мажуков — виртуоз рок-н-ролла. Филигранная техника, бешеный темперамент, яркий вокал, безупречное чувство стиля – отличительные свойства артиста.

Даниил Крамер владеет практически всеми джазовыми стилями – от классического до авангардного. Его концерты и выступления с джаз-бэндами проходят по всему миру. Он является организатором концертов: «Джазовая музыка в академических залах», которые проходят во многих городах России. Одной из первых в этом просветительском проекте музыканта стала Самарская филармония.

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