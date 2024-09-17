Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»

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В субботу, 21 сентября, Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на пролог к V Межрегиональному фестивалю «Время читать». Жителей города ожидает художественная акция с участием самарских уличных художников, а также встреча с российскими авторами литературных произведений в жанре «нон-фикшн».

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В 12:00 возле главного входа в Самарскую областную научную библиотеку будет открыта площадка, которая станет местом проведения художественной акции «Метакубизм». Отметится в ней целый отряд мастеров уличного искусства – участников биеннале «Homo Urban». Денис Вертиго, Саша Тагер, Виктор Везко, Валерий Чекот, Антон ТРКС, Сергей Цвелик, Фёдор Винс, Олег Захаркин, САШК, Бластер, Alex Voploty, Nastyorn, Natka Москвитина, NGC_1797, Алексей Батькович, Екатерина Оленина, Кирилл Зырянов, Ксения Тимофеева, Светлана Смирнова, Святослав Spater – все эти имена хорошо известны самарским ценителям стрит-арта. Замысловатое название акции выбрано неспроста. Развивая идейную направленность фестиваля «Время читать», который в этом году пройдёт под девизом «Включаем свет», художники поэкспериментируют с особенностями зрительного восприятия человека. «Перешагивая» рамки кубизма с его стремлением к достижению иллюзии трёхмерности изображения на двухмерном полотне, самарские уличные художники сразу приступят к росписи объёмных конструкций, каждая плоскость которых будет отражать свою эстетическую концепцию.

Позднее, в 17:00, пролог к фестивалю «Время читать» перейдёт в область литературы: в галерее «Новое пространство» начнётся творческий вечер «Смелость и любовь в Самаре». С презентацией своих новейших работ выступят участники «Литературной резиденции»* Гаянэ Степанян (Москва), Дарья Ильгова (Москва), Ирина Шейбак (Санкт-Петербург), Илья Сергодеев (Снежинск), Ильдар Абузяров (Балашиха), Олег Яненагорский (Ханты-Мансийск). Все эти писатели являются авторами сочинений в жанре «нон-фикшн», также известном как «нехудожественная литература».

Напомним, что V Межрегиональный фестиваль «Время читать» пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 28 и 29 сентября. Его участников ждут встречи с популярными российскими литераторами, ярмарка крупнейших книжных издательств, музыкальные выступления, художественные выставки, показы спектаклей и многие другие интересные события.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

*Организована Ассоциацией союзов писателей и издателей России при участии издательства «Бослен».