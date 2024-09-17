Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»

17 сентября 2024 11:52
132
Метакубизм и любовь в Самаре: как в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»

В субботу, 21 сентября, Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на пролог к V Межрегиональному фестивалю «Время читать». Жителей города ожидает художественная акция с участием самарских уличных художников, а также встреча с российскими авторами литературных произведений в жанре «нон-фикшн».

6+

В 12:00 возле главного входа в Самарскую областную научную библиотеку будет открыта площадка, которая станет местом проведения художественной акции «Метакубизм». Отметится в ней целый отряд мастеров уличного искусства – участников биеннале «Homo Urban». Денис Вертиго, Саша Тагер, Виктор Везко, Валерий Чекот, Антон ТРКС, Сергей Цвелик, Фёдор Винс, Олег Захаркин, САШК, Бластер, Alex Voploty, Nastyorn, Natka Москвитина, NGC_1797, Алексей Батькович, Екатерина Оленина, Кирилл Зырянов, Ксения Тимофеева, Светлана Смирнова, Святослав Spater – все эти имена хорошо известны самарским ценителям стрит-арта. Замысловатое название акции выбрано неспроста. Развивая идейную направленность фестиваля «Время читать», который в этом году пройдёт под девизом «Включаем свет», художники поэкспериментируют с особенностями зрительного восприятия человека. «Перешагивая» рамки кубизма с его стремлением к достижению иллюзии трёхмерности изображения на двухмерном полотне, самарские уличные художники сразу приступят к росписи объёмных конструкций, каждая плоскость которых будет отражать свою эстетическую концепцию.

Позднее, в 17:00, пролог к фестивалю «Время читать» перейдёт в область литературы: в галерее «Новое пространство» начнётся творческий вечер «Смелость и любовь в Самаре». С презентацией своих новейших работ выступят участники «Литературной резиденции»* Гаянэ Степанян (Москва), Дарья Ильгова (Москва), Ирина Шейбак (Санкт-Петербург), Илья Сергодеев (Снежинск), Ильдар Абузяров (Балашиха), Олег Яненагорский (Ханты-Мансийск). Все эти писатели являются авторами сочинений в жанре «нон-фикшн», также известном как «нехудожественная литература».

Напомним, что V Межрегиональный фестиваль «Время читать» пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 28 и 29 сентября. Его участников ждут встречи с популярными российскими литераторами, ярмарка крупнейших книжных издательств, музыкальные выступления, художественные выставки, показы спектаклей и многие другие интересные события.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

*Организована Ассоциацией союзов писателей и издателей России при участии издательства «Бослен».

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
17 сентября 2024, 10:52
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
Возрастная категория: 16+  Культура
139
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
17 сентября 2024, 09:55
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Мероприятие организовано в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино». Культура
158
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей.
16 сентября 2024, 15:06
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей. Культура
446
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
36
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
111
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
108
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
149
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
217
Весь список