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Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства

31 октября 2022 16:19
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4 ноября пройдёт акция «Ночь искусств». В этот же день вся страна отмечает День народного единства.

4 ноября пройдёт акция «Ночь искусств». В этот же день вся страна отмечает День народного единства. В праздник мы вспоминаем исторические примеры объединения нашего народа перед вызовами времени. Смутное время, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война показали важность единства народа. Нас объединяет в первую очередь великая русская культура, поэтому Музей Эльдара Рязанова присоединяется к Ночи искусств. Акция в этом году проходит под девизом #МЫВМЕСТЕ.

4 ноября с 12:00 до 20:00 вы сможете бесплатно посетить экспозицию музея. Три зала расскажут о Куйбышеве - Запасной столице, о семье Эльдара Рязанова и связи великого режиссёра с Самарой. Также мы подготовили для вас несколько мероприятий, которые помогут проникнуть в секреты творчества Эльдара Рязанова.

В 15.00 у вас будет возможность посмотреть на Музей Эльдара Рязанова по-новому, потому что свою авторскую экскурсию по экспозиции проведёт доктор исторических наук и профессор Самарского университета Зоя Кобозева*. Она не только известный историк и неподражаемый лектор, но ещё и специалист по истории моды. Особенный взгляд через призму её профессиональных интересов не оставит вас равнодушным. Фильмы Эльдара Рязанова не только отражали быт эпохи, но и задавали модные тренды. Сразу вспоминается элегантное платье горчичного цвета Нади Шевелёвой из «Иронии судьбы» или платье в клетку Людмилы Калугиной из «Служебного романа». Вы узнаете о том, какие секреты в себе таят культовые костюмы из фильмов Эльдара Рязанова.

В 18:00 состоится лекция «Давным-давно»*, посвященная патриотической комедии «Гусарская баллада» (реж. Э.А. Рязанов, 1962 г.), которой в этом году исполнилось 60 лет. В 1962 Эльдар Рязанов году снял комедийный фильм «Гусарская баллада», выход которого был приурочен к 150–летию Отечественной войны 1812 года . Впервые молодой режиссёр столкнулся с опытом самостоятельного написания сценария к картине, и не просто сценария, а в стихотворной форме. О том, как складывался съемочный процесс, а также как связана Самара с прототипом главной героини Шурочки Азаровой, расскажем на нашей лекции.

На мероприятия, отмеченные * необходима предварительная запись по тел. (846) 332-05-16 (количество мест ограничено).
Время работы музея 4 ноября – с 12:00 до 20:00.

Адрес: ул. Фрунзе, 120.

Режим работы музея: Ежедневно с 10:00 до 18:00; Чт., СБ. с 12:00 до 20:00.

Касса заканчивает работу за 30 минут до закрытия музея .

В программе возможны изменения.

 

 

 

Теги: Мероприятия

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