Мероприятия Музея Рязанова 15-18 августа: приглашают самарцев и гостей города

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15 августа (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке» (самарскому Арбату). Они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни. Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNcbo