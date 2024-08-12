Мероприятия Музея Рязанова 15-18 августа: приглашают самарцев и гостей города

15 августа (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке» (самарскому Арбату). Они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни. Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNcbo
18 августа (воскресенье) в 11.00 в рамках интерактивной программы «Старые игры о главном» (6+) пройдет игра «Море волнуется раз» с темой «Заколдованное королевство» (6+).
Юные посетители нарисуют собственных волшебных персонажей, которые живут в сказочном мире.
Стоимость участия – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNclP