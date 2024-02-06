Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на ближайшие выходные

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9 февраля (пятница) в 18.30 арт-критик, куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин прочитает лекцию «Родом из леса: природные материалы в современном искусстве» (12+). На лекции эксперт расскажет о сложных отношениях художника и природы в мировом и самарском искусстве. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

10 февраля (суббота) в «Заварке» организуют несколько мероприятий:

В 11.00 пройдет мастер-класс «Самарские окна» (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный сказочный вид из окна. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 15.00 пройдет кураторская экскурсия (6+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Человек и дерево» (12+). Экспозиция состоит из деревянных скульптур художника Сергея Ключникова. Выставка посвящена общению человека с природой и тому, как природа влияет на работы и выражается через них. Посетители вместе с куратором проекта будут интерпретировать представленные работы, порассуждают о связи искусства и природы, а также узнают особенности творчества Ключникова. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

11 февраля (воскресенье) в 15.00 команда Музея-галереи приглашает гостей на обзорную экскурсию по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).