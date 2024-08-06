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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 8 и 11 августа

6 августа 2024 09:46
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 8 и 11 августа

8 августа (четверг) в 18.00 пройдет фотопрогулка «Параллельные» (12+).
Пройдя по параллельной от «Заварки» улице вместе со старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым, участники рассмотрят город как живой организм, наполненный символами и локациями с разным характером. Используя фотокамеры (как профессиональных фотоаппаратов, так и телефонов) и спрятанные на улице знаки и символы, участники погрузятся в параллельную реальность, и, возможно, даже в иной, сказочный мир.
Место сбора – ул. Самарская, 207. Стоимость участия – 250 рублей.

11 августа (воскресенье) в «Заварке» пройдет несколько мероприятий:

В 14.00 пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Фото Кирилл Гуров

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